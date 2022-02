Egō : l'effroi grandit dans la bande-annonce terrifiante du Grand Prix de Gérardmer

Doublement récompensé au Festival international du film fantastique de Gérardmer, "Egō" se dévoile dans une bande-annonce. Avec ce premier long-métrage, Hanna Bergholm tourne en dérision le quotidien idéal d'une famille formidable, qui bascule à cause d'un œuf abritant une créature monstrueuse.

Egō : l'horreur s'installe dans une famille formidable

Les premières images d'Egō dévoilent le quotidien d'un foyer idéal. Dans cette famille finlandaise où l'apparence est primordiale, la mère (Sophia Heikkilä) aime partager ses conseils et sa vie idyllique sur son blog. Elle pousse sa fille Tinja (Siiri Solalinna), âgée de douze ans, à pratiquer la gymnastique. Voulant faire de l'adolescente une véritable championne, elle exerce sur elle une pression malsaine et nourrit son esprit de compétition, ainsi que son mal-être.

Leur existence parfaite, du moins en surface, bascule lorsque Tinja ramène un œuf à la maison après l'avoir ramassé dans la forêt. Celui-ci ne cesse de grandir jusqu'à l'éclosion d'une créature terrifiante, que l'on aperçoit très brièvement dans la bande-annonce particulièrement alléchante. Sa naissance risque d'avoir des conséquences terribles au sein de la famille, qui va totalement vriller...

Egō ©The Jokers Films

Après plusieurs courts-métrages Hanna Bergholm signe son premier film avec Egō. Un projet ambitieux qui s'annonce terrifiant et qui s'amuse visiblement à déconstruire l'image parfaite d'un foyer où règne le perfectionnisme, dissimulé sous une couche de bonheur factice.

Un film doublement récompensé au festival de Gérardmer

Egō a fait sensation au cours de la 29ème édition du festival international du film fantastique de Gérardmer. Le jury présidé par Julie Gayet lui a décerné le Grand Prix. La satire sociale a également obtenu le Prix du jury jeunes.

Doté d'un humour noir féroce et d'une musique de plus en plus stridente, qui retranscrit l'implosion des personnages et la force grandissante de son monstre, la bande-annonce d'Egō laisse espérer un sommet d'étrangeté et d'horreur organique. L'une des prochaines surprises du cinéma de genre nous viendra-t-elle de Finlande ? Réponse d'ici quelques mois... Découvrez en attendant le trailer, disponible en tête d'article.

Egō sortira le 27 avril 2022 en DVD et VOD.