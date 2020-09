Eiffel : on a vu les premières images du film avec Romain Duris et Emma Mackey

Prévu pour le 17 février 2021, "Eiffel" s'intéressera à la construction de la célèbre tour par Gustave Eiffel et sa relation adultère avec Adrienne Bourgès. Nous avons pu découvrir de nombreuses images du film de Martin Bourboulon qui s'annonce impressionnant.

Eiffel, un biopic très attendu pour 2021

A l'occasion d'une présentation de son line-up de fin d'année et 2021, Pathé nous a permis de voir de nombreuses images d'Eiffel, prochain film de Martin Bourboulon (Papa ou maman), consacré à la construction de la célèbre tour par Gustave Eiffel. Un film particulièrement attendu qui bénéficie d'un budget important (on parle de plus de 20 millions d'euros) et de deux belles têtes d'affiche avec Romain Duris et la star montante Emma Mackey.

Prévu pour le 17 février 2021, le film suivra donc Gustave Eiffel quelques temps après avoir œuvré sur la Statue de la Liberté. Particulièrement demandé en cette fin du XIXe siècle, il refuse d'abord de se lancer dans l'élaboration d'une tour, qu'il pense sera démontée après une vingtaine de jours. A la place, il s'intéresse à un projet de métro. Mais c'est en recroisant un ancien amour, Adrienne Bourgès (Emma Mackey) qu'il va changer de décision. Comme pour l'impressionner, ou simplement aller dans son sens, il annonce lors d'un repas mondain, la construction d'une tour, de 300 mètres de haut, en fer, et en plein Paris pour permettre à tous de l'admirer, les riches comme les pauvres.

Ce qu'on a pu voir du film

Les images que nous avons pu voir montrent l'ambition de Martin Bourboulon. Visuellement, le film est impressionnant dans sa reproduction des décors et des costumes d'époque, et évidemment la construction de la tour. Mais surtout, là où le réalisateur pourrait tirer son épingle du jeu, c'est dans l'alternance entre la part historique et la part dramatique. L'accent est clairement mis sur la relation entre Gustave Eiffel et Adrienne Bourgès. Tous deux étant déjà mariés, on retrouve là une classique histoire d'amour interdit, mais particulièrement bien portée par Romain Duris et Emma Mackey. Nous avons notamment pu voir dans leur première rencontre le trouble qui se crée entre eux.

Et à côté, la part historique donc, sur la construction de la Tour Eiffel, devrait offrir des vraies scènes de tension. Comme une séquence où les ouvriers sont pris dans une inondation qu'Eiffel tente de gérer comme il peut sans sacrifier ses employés. Enfin, on verra la pression mise sur lui par l'opinion publique et la presse qui cesse de le soutenir. Un ensemble qui devrait permettre à Eiffel d'être le grand film français de 2021. Du moins, de ce que nous avons vu, c'est plutôt bien parti...

Eiffel sortira dans les salles le 17 février 2021, une bande-annonce ne devrait pas tarder à être dévoilée.