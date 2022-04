Eiffel : pourquoi le film a mis plus de trente ans à voir le jour ?

Il fallait que le cinéma français offre un film à l'effigie de la Tour Eiffel. C'est ce qu'a fait Martin Bourboulon en octobre 2021 avec son long-métrage sobrement intitulé « Eiffel ». Mais saviez-vous que le film a mis plusieurs décennies à se concrétiser ?

Eiffel : Romain Duris et Emma Mackey crèvent l'écran

Le 13 octobre 2021, après une année difficile pour le cinéma, Eiffel voit le jour. Porté par Romain Duris et Emma Mackey, le long-métrage raconte la construction de la Tour Eiffel sous l'influence de Gustave Eiffel. Alors au sommet de sa carrière, il est réquisitionné par le gouvernement français qui veut une création spectaculaire pour l'Exposition Universelle de 1889 à Paris. Mais les choses se compliquent quand l'ingénieur recroise la route de son amour de jeunesse...

Eiffel © Pathé

Réalisé par Martin Bourboulon, le metteur en scène de la saga Papa ou maman et qui sera prochainement de retour avec une nouvelle adaptation de Les Trois Mousquetaires, Eiffel a rencontré un certain succès auprès du public français. Le long-métrage est nommé à 4 reprises aux César et cumule plus de 1,4 million d'entrées sur le sol français.

Un coup de bluff de génie

Eiffel fait partie de ces films qui ont mis un temps fou avant de voir le jour. Tout débute à la fin des années 1990. Caroline Bongrand (la scénariste du long-métrage), est une romancière qui a des envies de cinéma. Alors qu'elle habite à Los Angeles où elle suit des études de scénario, elle rencontre de nombreux producteurs, mais aucun ne semble intéressé par ses projets.

Un jour, elle obtient un rendez-vous avec un producteur influent (qu'elle ne nomme pas). Tandis qu'aucun de ses projets ne semble l'intéresser, Caroline Bongrand joue un étonnant coup de bluff, et lui présente un projet de film centré sur la construction de la Tour Eiffel qu'elle n'a jamais écrit. Comme le rapporte la scénariste au micro de Première :

Je lui balance : la Tour Eiffel. Et, au bluff, je me mets à lui expliquer qu'elle a été construite par amour en forme de A comme le prénom de celle que Gustave Eiffel aimait.

Eiffel © Pathé

Contre toute attente, ce coup de bluff fonctionne, et Caroline Bongrand signe un contrat. Elle découvre par la suite que son histoire tient la route ; que Gustave Eiffel a follement aimé une personne nommée Adrienne ; qu'ils ont été brusquement séparés par leurs familles ; qu'il a eu le cœur brisé ; et qu'il a d'abord refusé de construire la Tour Eiffel. Elle tient le début de son scénario.

Une genèse longue et fastidieuse

Une fois son scénario écrit, Caroline Bongrand se tourne vers de nombreux studios et réalisateurs pour mener à bien son histoire sur grand écran. Elle a un début de deal avec la Paramount, mais le projet ne se concrétise pas. La raison est d'ailleurs assez dingue... Lors du rendez-vous avec la Paramount, Caroline Bongrand assiste à une scène surréaliste. La femme du réalisateur qui devait mettre en scène le projet était l'ex du producteur de Caroline Bongrand. Ce qui a empêché une quelconque entente entre le cinéaste et le producteur...

Eiffel ©Pathé

Elle revient donc en France. Le sujet de son scénario intrigue alors Gérard Depardieu, qui aimerait beaucoup tourner avec Isabelle Adjani. Cette dernière est partante et contacte Luc Besson qui accepte de le réaliser. Mais l'espoir de voir son projet se concrétiser est de courte durée. Au début des années 2000 Caroline Bongrand rencontre Luc Besson. Ce dernier lui explique qu'il trouve l'histoire magnifique, qu'il est prêt à signer un deal, mais que le nom de Caroline Bongrand n'apparaîtra pas au générique.

La romancière refuse cet accord. Luc Besson lui met alors la pression, lui affirmant que personne n'aura assez d'argent et de courage pour produire un tel film à part lui. Caroline Bongrand reste sur sa position.

Quelques mois après, c'est le producteur Christian Fechner qui lui propose d'adapter son scénario. Malheureusement, ce dernier décède trois mois plus tard des suites d'une maladie grave. Caroline Bongrand est de retour à la case départ.

À partir de 2008, c'est la valse des producteurs. La scénariste rencontre de nombreux producteurs et réalisateurs comme Christophe Barratier (Les Choristes), Olivier Dahan (La Môme) ou même Ridley Scott, qui témoignent tous leur intérêt pour le projet. Mais là encore, rien ne se concrétise.

Enfin, le projet se précise

Les choses se précisent en 2017. C'est lors d'un dîner que le directeur de production François Hamel parle du projet de Caroline Bongrand à la productrice Vanessa van Zuylen (avec laquelle il a collaboré sur Un homme à la hauteur). Cette dernière, passionnée par la Tour Eiffel, est très intéressée par ce projet.

François Hamel lui fait parvenir le scénario. C'est un coup de foudre immédiat. Vanessa van Zuylen contacte Caroline Bongrand et lui promet qu'elle parviendra à financer le film. Elle rachète les droits du scénario, et les nombreuses dettes qui vont avec. Elle signe un deal avec Pathé et demande à Caroline Bongrand de réécrire le scénario pour baisser les exigences du film à un budget de 23 millions d'euros.

Eiffel © Pathé

Vanessa van Zuylen sollicite alors le réalisateur Martin Bourboulon pour mener à bien le projet. Ce dernier accepte lui aussi :

Je flashe immédiatement sur l’ambition de ce projet : raconter une grande histoire d’amour romanesque sur fond de construction de la Tour Eiffel. Nous avons retravaillé le scénario original avec Caroline Bongrand et Thomas Bidegain, avant que n’interviennent plus tard Tatiana de Rosnay, qui apportera l’idée de la construction du récit en flashbacks.

Puis, le film doit ensuite affronter la crise sanitaire, dernier rempart avant une sortie au cinéma. Le 13 octobre 2021, après 30 ans de combat, Eiffel voit enfin le jour.