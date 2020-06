Eiffel : première image d'Emma Mackey avec Romain Duris

Le studio Pathé a publié la toute première image de "Eiffel ", un drame en costumes de Martin Bourboulon porté par Emma Mackey, la star de "Sex Education" et Romain Duris. La production se conclue actuellement à Paris.

Eiffel : une comédie dramatique en costumes

Après avoir explosée dans la série Sex Education, la jeune actrice Emma Mackey retourne à ses origines. Elle a qui a grandi en France, va enfin jouer dans une production française. Elle campera Adrienne, une mystérieuse femme issue du passé de l'ingénieur Gustave Eiffel, interprété pour l'occasion par Romain Duris. Eiffel se situe quelques temps avant l'exposition universelle de 1889, qui verra la création de la célèbre Tour Eiffel. Lorsque le chemin de Eiffel croise de nouveau celui d'Adrienne, leur passion interdite l'inspire à changer à jamais les toits de Paris à travers un exploit d'ingénierie qui portera son nom.

Le tournage est pratiquement terminé

Produit par Vanessa van Zuylen et distribué par Pathé, le budget de Eiffel s'élève à 23 millions d'euros. La production a débuté son tournage l'été dernier avec une grande partie du travail qui constituait une reconstruction à grande échelle de la base de la vraie Tour Eiffel dans les studios Backlot 217 dans le sud de Paris. Il ne restait seulement que trois semaines de tournage avant le confinement qui a mis en pause toute l'industrie française. Depuis le dé-confinement, Martin Bourboulon a repris le chemin des studios le 4 juin dernier pour terminer son film. Des protocoles d'hygiène ont été mis en place, dont 14 jours d'auto-isolement pour Mackey et Duris avant le tournage, tests Covid-19 pour tous les acteurs et l'équipe, et des lampes ultraviolettes spéciales pour nettoyer les caméras et autres équipements.

Il s'agit du troisième film de Martin Bourboulon après ses deux comédies Papa ou Maman. Outre Emma Mackey et Romain Duris, le reste du casting se compose notamment de Pierre Deladonchamps, d'Andranic Manet ou encore d'Armande Boulanger. Il s'agit du premier rôle d'Emma Mackey après son incursion dans l'univers audiovisuel via la série Sex Education. Sortie de Eiffel prévue le 17 février 2021.