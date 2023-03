Élémentaire : le film d'animation Pixar s'offre une nouvelle bande-annonce drôle et grandiose

Pixar propose un nouvel univers original avec le film d'animation "Élémentaire". Un long-métrage dans lequel les éléments vivent à l'écart les uns des autres, jusqu'à ce qu'une Flamboyante et un Aquatique ne décident d'aller à l'encontre de cette règle...

Élémentaire : une nouvelle amitié signée Pixar

Pixar a fait des amitiés inattendues l'une de ses spécialités. Après celle entre Woody et Buzz dans Toy Story, celle entre Rémy et Alfredo Linguini dans Ratatouille, celle entre Carl Fredricksen et Russell dans Là-Haut ou encore celle entre Joe Gardner et 22 dans Soul, les spectateurs pourront bientôt découvrir celle entre Flam et Flack dans Élémentaire.

Ces deux personnages vivent à Element City, une gigantesque ville où les Aériens, les Terriens, les Aquatiques et les Flamboyants vivent chacun dans leur coin. Malgré tous leurs efforts pour rester avec leurs semblables, Flam et Flack finissent par se rencontrer. La première est en quête d'aventure, le second est un grand sentimental un brin tête en l'air. Alors que tout leur laissait penser qu'ils n'étaient pas faits pour s'entendre, le courant passe rapidement entre eux. Leur complicité va chambouler Flam, qui va remettre en question tous les préceptes avec lesquels elle a grandi.

Élémentaire ©Walt Disney Studios Motion Pictures

La nouvelle bande-annonce d'Élémentaire promet la découverte d'un nouvel univers singulier et grandiose, au sein duquel se développe une histoire touchante comme Pixar sait si bien les créer. Peter Sohn, qui s'y connaît bien en amitié improbable puisqu'il a déjà signé Le Voyage d'Arlo, est aux commandes du film d'animation. Leah Lewis (Si tu savais, Nancy Drew) et Mamoudou Athie (Archive 81, Jurassic World : Le Monde d'après) prêtent leurs voix aux deux personnages principaux dans la version originale.

Élémentaire est à découvrir au cinéma dès le 21 juin 2023. En attendant, retrouvez la bande-annonce en tête d'article.