Elémentaire : pour la quatrième fois, cette tradition a été brisée dans le dernier Pixar

"Elémentaire", le 27ème film de studios Pixar, vient de sortir ce mercredi 21 juin 2023 dans les salles obscures. Réalisé par Peter Sohn, le long-métrage brise une des plus anciennes traditions du studio pour la quatrième fois.

Elémentaire : le nouveau film Pixar est en salles

Huit ans après Le Voyage d’Arlo, le cinéaste Peter Sohn réalise son deuxième long-métrage : Elémentaire. Vingt-septième aventure des studios Pixar, le film raconte le destin de Flam et de Flack, deux adolescents que tout semble opposer. Flam est une jeune femme originaire du peuple du feu tandis que Flack est un aquatique. Difficile pour eux de concilier flamme et eau.

Une tradition absente du film

En plus de ses animations révolutionnaires, de ses ressorts comiques et de son émotion à toute épreuve, les films Pixar ont un petit quelque chose supplémentaire : leurs easter eggs. Ce n’est un secret pour personne, les films Pixar regorgent de clins d’œil et de références cachées. Par exemple, l’easter egg le plus célèbre du studio Pixar est sans doute le camion Pizza Planet, qui apparaît dans la grande majorité des films de la firme, y compris Élémentaire. Autre référence récurrente, la mention A113 qui renvoie au numéro de la salle de classe de CalArts, une école d’animation en Californie où John Lasseter, Andrew Stanton, et Brad Bird se sont rencontrés.

Le camion Pizza Planet présent dans tous les Pixar © Pixar Animation

Un autre easter egg récurrent des films Pixar est la présence du comédien John Ratzenberger au casting. Cet acteur, réalisateur et scénariste américain apparaît dans la grande majorité des films Pixar, dans lesquels il double toujours au moins un personnage. Une tradition qui a débuté dès 1996 avec le premier long-métrage Pixar, Toy Story, dans lequel il double Ham. En vrac, il a également prêté sa voix au Yeti dans Monstres et Compagnie, à Mack dans Cars ou encore au Démolisseur dans Les Indestructibles. John Ratzenberger a été considéré comme le porte bonheur des studios Pixar pendant des années.

Pourtant, depuis quelques films maintenant, John Ratzenberger n’apparaît plus. Ses derniers caméos remontent à En Avant (2020), où il double un travailleur de la construction Fennick, et dans Soul (2020), où un personnage lui ressemble. Pourtant, John Ratzenberger est absent des 4 derniers films Pixar, à savoir Luca, Alerte Rouge, Buzz l’éclair et donc Elémentaire.

Quant à savoir pourquoi John Ratzenberger n’apparaît plus dans les films Pixar, aucune raison officielle n’a été partagée par les studios ou par le principal intéressé. Aujourd’hui âgé de 76 ans, il semblerait que John Ratzenberger n’honore plus sa propre tradition. Difficile aussi de savoir s’il reviendra à l’avenir. Il y a cependant une chance de réentendre la voix de John Ratzenberger dans Vice-Versa 2, attendu le 12 juin 2024, puisqu’il doublait le petit Fritz dans le premier volet. En tout cas, John Ratzenberger est bien absent de Elémentaire, déjà à l'affiche dans les salles obscures françaises.