Elémentaire : première bande-annonce du nouveau Pixar

« Élémentaire », l'un des prochains films du studio Pixar, vient de dévoiler sa superbe bande-annonce. Réalisé par Peter Sohn, le long-métrage va proposer une collision de plusieurs univers à travers une romance qui s'annonce déjà ultra touchante.

Élémentaire : le prochain Pixar se dévoile

Attendu le 21 juin 2023 dans les salles obscures, Élémentaire se déroule dans la ville d'Element City où les quatre éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu vivent dans une parfaite harmonie. Un décor qui va abriter la magnifique romance entre Flam et Flack, que pourtant tout oppose. La première appartient à l'élément du feu, tandis que le second est membre de l'eau. Pourtant, ils vont briser les codes et les traditions pour devenir de plus en plus proches.

Élémentaire © Disney/Pixar

Élémentaire est réalisé par Peter Sohn, qui s'est déjà illustré par le passé avec Le Voyage d'Arlo. Côté casting, on sait, pour le moment, que Leah Lewis va doubler Flam, tandis que Mamoudou Athie va être la voix de Flack. On ne connaît pas encore les voix françaises.

Une première bande-annonce étonnante

Disney et Pixar viennent de dévoiler les premières images de Élémentaire. Plus qu'une bande-annonce, il s'agit d'une séquence entière qui est proposée aux spectateurs. Pixar a choisi en effet de dévoiler au public la scène de rencontre entre Flam et Flack.

On suit ainsi la jeune Flam, dissimulée sous sa capuche, qui prend le métro aérien de Element City. Dans son casque audio, on peut entendre Hell N Back de Bakar. Tandis que la musique sert d'accompagnement à la scène, Flam cherche visiblement à être la plus discrète possible.

Dans le métro, elle croise des membres de l'air, de l'eau et de la terre, mais aucun de ses compatriotes du feu. Cela laisse suggérer deux options : soit les membres du feu ne sont pas acceptés dans les endroits publics à cause de leur dangerosité, soit ils sont beaucoup moins nombreux que les autres éléments. Flam continue de déambuler dans les couloirs du métro, croise des utilisateurs originaux et hauts en couleur, avant de faire tomber son casque. C'est à ce moment là qu'elle rencontre Flack.

Comme d'habitude chez les studios Pixar, Élémentaire propose une approche visuelle démentielle et un univers esthétiquement généreux et hors du commun. Même si ce premier teaser ne dévoile pas grand chose, il met clairement l'eau à la bouche. Il y a suffisamment de mystère pour créer une attente élevée du côté des fans.

Pixar et Disney ont accompagné leur première bande-annonce avec une magnifique affiche officielle :