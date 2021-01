Elephant Man sur Netflix : de quelle maladie souffrait John ?

"Elephant Man" n'est pas le film le plus atypique de David Lynch mais il peut prétendre à être le plus émouvant de sa filmographie. Le plus accessible au grand public, aussi. Quelle maladie est derrière l'apparence difforme du personnage principal ?

Elephant Man : une histoire vraie

David Lynch est un auteur que l'on peut reconnaître à son style hors du commun. Tellement, qu'on pourrait penser qu'il n'est pas derrière Elephant Man. Ce second long-métrage, après le délirant Eraserhead, sonne comme plus sage, plus classique. Plus adapté à une audience large. Le film est tiré des mémoires de Frederick Treves, un médecin qui a fait la connaissance de Joseph Merrick/"John", celui qu'on appelle également "Elephant Man."

L'histoire se déroule dans les années 1880, quand le médecin incarné par Anthony Hopkins tombe sur "John" (impérial John Hurt) lors d'un passage dans une foire. Il est immédiatement saisi par son physique difforme. Afin de comprendre quelle maladie le touche, il offre à son propriétaire une belle somme d'argent pour l'étudier pendant quelques jours. À son contact, il va découvrir l'humain derrière ce corps de monstre et tentera de le garder avec lui. Ainsi va débuter une sorte d'histoire d'amitié mais le pauvre "John" n'arrivera pas à échapper très longtemps à la méchanceté des hommes.

Elephant Man est un drame bouleversant comme David Lynch n'en a pas plus jamais refait. Le metteur en scène sait procurer des émotions avec son cinéma complexe mais on ne peut pas dire que nous sommes émus aux larmes devant ses oeuvres. Dans Elephant Man, c'est le cas.

John (John Hurt) - Elephant Man ©1980 BROOKSFILMS LTD.

La vérité sur cette étrange maladie

Le film se présente comme une adaptation assez libre du livre de Frederick Treves, avec quelques inexactitudes ou des inventions. Il ne répond pas non plus vraiment à une question que l'on se pose forcément : quelle maladie touche "John" ? Le scénario fait le choix de dire que sa mère a été renversée par un éléphant pendant qu'elle portait son enfant . Le choc, si violent, aurait impacté le bébé. Une explication qui passe d'un point de vue symbolique mais qui n'est pas recevable d'un point de vue médical. Alors, que dit la science sur son cas ? Certains médecins pouvaient penser qu'il s'agissait d'éléphantiasis. Le nom permet de faire un rapprochement facile mais cette maladie n'est pas du tout habituelle sur le continent européen. L'origine provient d'une infection par un ver qui va dérégler le système lymphatique et provoquer des grosseurs sur le corps.

Elephant Man ©1980 BROOKSFILMS LTD.

Après des études plus approfondies permises grâce à des recherches génétiques faites sur les ossements de "John", il a été découvert qu'il souffrait du syndrome de Protée. Une maladie génétique très rare qui fait pousser chez la personne touchée une multitude de masses semblables à des tumeurs à cause d'une atteinte aux tissus du corps. S'il existe de nombreux cas où une seule masse sans danger pousse sur un corps (elle peut être retirée dans ces conditions), ce syndrome est beaucoup plus grave car il présente une multiplication de ces excroissances.

En grandissant, le malade voit son physique se dégrader. Le film Elephant Man n'exagère pas et est assez proche de ce qui se passe dans la réalité. De telles malformations ont inévitablement des conséquences sur la santé. "John", par exemple, ne pouvait pas dormir sur le dos ou il risquait de ne plus pouvoir respirer. Sa tête était bien trop lourde pour que sa trachée supporte ce poids pendant longtemps.

Le syndrome de Protée reste très méconnu dans le monde à cause de sa grande rareté. Heureusement, dira-t-on. À peine un peu plus d'une centaine de cas ont été répertoriés depuis les années 70. Elephant Man demeure le seul que l'on connaît dans la culture populaire.