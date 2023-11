Pourquoi ce classique de Noël n'a jamais eu de suite

20 ans après sa sortie, "Elfe" tient sa place très haut dans le classement des comédies cultes de Noël. Le film, sorti en décembre 2003, présentait un Will Ferrell hilarant et touchant dans un rôle d'elfe-humain à la recherche de son père biologique. Malgré son succès critique et commercial, aucune suite n'a cependant été produite. Explications.

L'envolée de Will Ferrell

On fêtera bientôt les 20 ans de la comédie de Noël Elfe, sorti dans les cinémas français le 3 décembre 2003. À l'époque, Will Ferrell n'est pas encore l'immense star de la comédie américaine qu'il deviendra rapidement après, et le film a tout du projet casse-gueule. S'il a convaincu en début de cette même année avec Retour à la fac, rien n'est acquis pour cette comédie dans laquelle il incarne Buddy, un humain élevé au pays du Père Noël, adopté par Papa Elf alors qu'il avait été abandonné par ses parents. Devenu adulte et trop imposant pour continuer à vivre et travailler au milieu des elfes, il part à New York pour retrouver son père biologique.

Elfe ©New Line Cinema

Elfe est la deuxième réalisation de Jon Favreau, compte à son casting l'ancienne gloire James Caan ainsi que la jeune Zooey Deschanel. Il dispose par ailleurs d'un budget de production de 33 millions de dollars. Résultat des courses : la presse est conquise par cette comédie aussi sincère et bien intentionnée que très drôle, et le film rapporte au box-office mondial plus de 220 millions de dollars de recettes. En d'autres termes, un triomphe pour Elfe et son acteur principal.

Une suite ? C'est "non" pour Will Ferrell

Perspective logique, les producteurs pensent alors à donner une suite à Elfe. Quelques années plus tard, un scénario est écrit et une offre de 29 millions de dollars faite à Will Ferrell pour qu'il reprenne son rôle. Mais peine perdue, l'acteur refuse. Peu fan du concept des suites, sauf si l'histoire s'y prête dès le départ, Will Ferrell a ainsi toujours refusé de prolonger l'aventure du film de 2003. Il l'expliquait déjà en 2013 à Andy Cohen du Watch What Happens Live, déclarant qu'il aurait été "légèrement pathétique d'essayer de rentrer dans les collants de l'elfe, en mode Buddy l'elfe d'âge moyen". Il le rappelait encore et autrement en 2021 dans les colonnes de The Hollywood Reporter :

J'aurais eu à promouvoir le film (la suite de "Elfe", ndlr) tout en restant honnête, ce qui aurait donné : "Oh non, ce n'est pas un bon film. C'est simplement que je ne pouvais pas refuser autant d'argent." Alors j'ai pensé : "Est-ce que je peux vraiment dire ces mots ? Je ne pense pas, donc je pense que je ne peux pas faire le film."

Elfe ©New Line Cinema

Un conflit Jon Favreau - Will Ferrell

D'un côté donc, la conscience morale de Will Ferrell et son désir de ne pas mentir quant à la qualité d'un film. Mais de l'autre, selon James Caan en 2020 dans une interview radio, une incompatibilité entre Jon Favreau et Will Ferrell qui empêchait aussi tout espoir de voir une suite se faire.

Il était question de faire une suite, et je me disais : "Oh mon Dieu, je vais enfin être dans une franchise ! Je vais pouvoir avoir de l'argent, et laisser mes enfants faire tout ce qu'ils veulent faire. (...) Mais Jon et Will ne s'étaient pas bien entendus. Will était intéressé, mais il ne voulait pas du réalisateur.

Problème, comme le détaille James Caan, la suite de Elfe était "au contrat" de Jon Favreau, ce qui impliquait qu'aucune suite ne pouvait être mise en production sans lui. On soulignera ainsi la décence de Will Ferrell de ne pas nommer personnellement le réalisateur des films Iron Man, mais qui cependant s'exprimait avec la certitude qu'une suite - impérativement donc réalisée par Jon Favreau - ne serait pas "un bon film"...