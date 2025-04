Elijah Wood ne regrette pas son faible salaire pour « Le Seigneur des anneaux »

C’est désormais un secret de polichinelle, mais le salaire perçu par les acteurs du « Seigneur des anneaux » sur l’ensemble de la trilogie a été très maigre. L’information détonne tant la saga a fait un carton au box-office mondial. Pourtant, pour Elijah Wood, l’important est ailleurs.

Le Seigneur des anneaux : une saga milliardaire

Il y a vingt-deux ans sortait le dernier volet de la trilogie du Seigneur des anneaux avec Le Seigneur des anneaux : Le Retour du Roi. En trois films, la saga réalisée par Peter Jackson a rapporté 3 milliards de dollars au box-office mondial. La trilogie fut un succès critique et public autant adorée de la profession que des fans.

Mais tout ce succès -en particulier financier- n’a pas forcément eu de réel impact sur le casting. Ainsi, en août 2024, Cate Blanchett faisait des révélations devenues virales. Dans l’émission Watch What Happens Live, l’interprète de Galadriel confiait, « personne n’a été payé pour faire ce film », ajoutant qu’elle avait seulement reçu « des sandwichs gratuits » et pu « garder es oreilles d’elfe ».

Par ailleurs, Orlando Bloom (Legolas) et Sean Astin (Sam) avaient quant à eux révélé avoir été respectivement payés 175 000 dollars et 250 000 dollars pour les trois films. Récemment, c’est Elijah Wood qui a pris la parole. Dans les colonnes du Business Insider (via Variety), l’inoubliable interprète de Frodon confirmait que son salaire n’avait pas été élevé.

Le salaire n’avait « pas d’importance » selon Elijah Wood

Présent au Texas Film Awards, Elijah Wood a précisé que son salaire avait été maigre mais que cela ne lui importait pas au final :

« Parce que nous ne faisions pas qu’un film et que nous ne renégociions pas de contrat pour le film suivant, ce n’était pas le genre de scénario lucratif qui aurait pu nous permettre de nous la couler douce pour le reste de notre vie », explique-t-il.

En effet, Peter Jackson et le studio New Line Cinema avaient fait le pari de tourner les trois films simultanément entre octobre 1999 et décembre 2000. Se faisant, il était alors impossible pour l’équipe de savoir à l’avance si la trilogie fonctionnerait dans les salles. Dès lors, il n’y a jamais eu la possibilité de renégocier les contrats des acteurs en fonction du succès au box-office du Seigneur des anneaux.

Malgré cela, Elijah Wood ne regrette rien de son expérience sur le plateau : « L’avantage de cela était que nous nous inscrivions également dans quelque chose qui allait faire partie de nos vies pour toujours ». S’il trouve le commentaire de Cate Blanchett « hilarant », Elijah Wood l’affirme :

« Ce genre de déclaration n'est pas motivé par la colère. C'est un véritable honneur d'avoir participé à ces films, qui représentent certaines des plus belles expériences de ma vie ».

Elijah Wood était dernièrement à l’affiche de The Monkey de Osgood Perkins.