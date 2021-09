Elijah Wood se verrait bien dans un Star Wars ou un film Marvel

Elijah Wood est surtout célèbre pour avoir incarné Frodon dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Indissociable des films de Peter Jackson, ceci demeure certainement le plus grand rôle de sa carrière. Pourtant, ce n'est pas la seule flèche de son arc cinématographique. Elijah Wood débute sa carrière en 1989 avec un tout petit rôle dans Retour vers le futur 2. Il enchaîne ensuite les petites apparitions dans des productions comme Les Aventures d'Oliver Twist, The Faculty ou encore Deep Impact.

C'est évidemment la saga Le Seigneur des Anneaux qui va lui donner davantage de renommée. Il apparaît ensuite dans des long-métrages plus réputés comme Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Sin City ou encore Hooligans. Malheureusement pour lui, les années 2010 sont plus compliquées. Le comédien a des difficultés à trouver des rôles à sa mesure, et apparaît alors dans des courts-métrages ou dans des séries télévisées de seconde zone. Dernièrement, Elijah Wood était au casting de I Don't feel at home in this world, Le Dernier chasseur de sorcières ou encore Dirk Gently. Il sera par ailleurs prochainement à l'affiche de No man of God et le remake de The Toxic Avenger.

Lors d'une récente interview avec Entertainment Tonight, Elijah Wood a déclaré qu'il aimerait avoir la chance de « jouer à nouveau dans un grand bac à sable ». Il a précisé son désir d'apparaître dans le MCU ou dans un futur film Star Wars :

Je pense que c'est simplement amusant en soi. Je n'ai pas eu la chance de jouer dans un bac à sable géant depuis un moment… J'ai une préférence pour Star Wars parce que je suis un grand fan de cette saga. Mais j'aimerais bien travailler sur un film Marvel. Il y a évidemment toute cette conversation qui se déroule à propos de la pertinence cinématographique de Marvel. Est-ce du cinéma ? Et que vous aimiez ou non les films de super-héros, ils sont intrinsèquement amusants. Et ces films sont extrêmement bien faits.