Ce sketch génial d'Elijah Wood et Sean Astin, réunis 20 ans après Le Seigneur des anneaux

Lors des SAG Awards, Elijah Wood et Sam Astin se sont livrés à un petit sketch. L'occasion de revoir Frodon et Sam ensemble, 20 ans après la trilogie "Le Seigneur des anneaux".

Elijah Wood et Sean Astin, les Frodon et Sam du Seigneur des anneaux

Le début des années 2000 a été marqué par l'excellente trilogie Le Seigneur des anneaux, réalisée par Peter Jackson. Une adaptation ambitieuse de l'œuvre de J. R. R. Tolkien, qui est devenue une référence jamais égalée dans son genre. Il faut dire que les trois films cumulés ont rapporté presque 3 milliards de dollars de recettes dans le monde. Difficile de faire mieux.

De cette saga, on retient de nombreux moments cultes. Mais le duo formé par Elijah Wood et Sean Astin dans les rôles de Frodon et Sam est probablement un des morceaux de la trilogie les plus mémorables. Impossible de ne pas associer aujourd'hui les acteurs à ces personnages. Rappelons que dans Le Seigneur des anneaux, les deux Hobbits partent à l'aventure pour une mission périlleuse. Celle d'amener l'Anneau unique jusqu'au Mordor pour le détruire. D'abord accompagnés (de Peregrin, Meriadoc, Aragorn, Legolas ou encore Gimli), ils feront une longue partie du chemin à deux - avec tout de même Gollum pour les guider.

Une réunion pour un sketch aux SAG Awards

Plus de vingt ans se sont écoulés et le duo iconique est apparu à nouveau ensemble sur scène. C'était à l'occasion de la cérémonie des SAG Awards (Screen Actors Guild Awards) qui s'est tenue dans la nuit du samedi 24 février à Los Angeles. Elijah Wood et Sean Astin étaient présents pour remettre le premier prix de la soirée. Et ils en ont profité pour offrir un petit sketch. Cela a commencé via un écran géant montrant un extrait de la cérémonie de 2004, durant laquelle Le Retour du roi (2003) a remporté le Screen Actors Guild Awards de la Meilleure distribution. Sean Astin avait alors remercié l'équipe et évoqué l'absence, ce soir-là, d'Elijah Wood et Viggo Mortensen.

Cette fois, l'interprète de Frodon a pu monter sur scène aux côtés de son ami. La blague débute alors que le comédien fait mine de découvrir qu'ils avaient remporté le prix. Sean Astin aurait oublié de le prévenir, et en aurait surtout profité pour revendre le prix de son collègue. Simple, drôle et efficace. Le genre de sketch qui fait toujours plaisir à voir durant ces longues cérémonies. Notons que le duo a par la suite remis le prix de la meilleure actrice dans un rôle secondaire à Da'Vine Joy Randolph pour Winter Break.

L'extrait est à découvrir ci-dessous :