Elizabeth II : quand la reine donnait la réplique à James Bond et Paddington

La vie d'Elizabeth II a inspiré plusieurs fictions, parmi lesquelles "The Crown" et "The Queen". La regrettée souveraine a également donné la réplique à deux personnages britanniques cultes dans des vidéos savoureuses : Paddington et James Bond.

Elizabeth II : la reine est décédée après 70 ans de règne

Ce jeudi 8 septembre 2022, Elizabeth II s'est éteinte à l'âge de 96 ans, un an après la mort de son époux, le prince Philip. Son règne a duré 70 ans, dépassant les 63 ans de celui de la reine Victoria, faisant d'elle la monarque la plus célèbre du monde entier. Sa mort plonge le Royaume-Uni dans le deuil, elle qui était devenue un véritable repère, ayant joué un rôle important dans certains des événements majeurs du XXe siècle et du début du XXIe.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, quelques années avant son couronnement, elle intègre l'Auxiliary Territorial Service, apprend la mécanique automobile et conduit une ambulance. Elle rencontre ensuite une multitude de chefs d'État comme John Fitzgerald Kennedy, Nelson Mandela ou Charles de Gaulle, et voit se succéder pas moins de 15 Premiers ministres britanniques au 10 Downing Street, de Winston Churchill à Liz Truss.

Elizabeth II (Helen Mirren) - The Queen ©Pathé

Si la politique de Margaret Thatcher ne l'enchante pas, elle s'évertue à ne jamais dévoiler ses opinions et n'influence pas le peuple britannique sur le sujet. Elle ne se prononce par exemple pas non plus sur le Brexit. Les années 90 sont compliquées pour la reine, en partie à cause de ses rapports conflictuels avec Lady Diana. Après l'annonce du décès de la "Princesse des coeurs", elle ne parvient pas à trouver les mots. En revanche, 25 ans plus tard, alors que le monde fait face à la pandémie de Covid-19, elle livre un discours fédérateur, assurant que les jours meilleurs reviendront.

Des apparitions savoureuses

Une vie passionnante, qui a logiquement fait couler énormément d'encre et inspiré plusieurs fictions. La série The Crown retranscrit par exemple les chapitres les plus marquants de son parcours en s'autorisant des libertés. Stephen Frears s'est par ailleurs penché sur les jours qui ont suivi la disparition accidentelle et brutale de Diana dans The Queen, qui vaut à Helen Mirren l'Oscar de la Meilleure actrice pour son interprétation de la monarque. Plus récemment, Steven Spielberg lui a offert une autre aventure cocasse dans Le BGG (même si elle n'est jamais nommée), où Penelope Wilton lui prête ses traits. Ses chiens favoris ont quant à eux eu droit à un film d'animation avec Royal Corgi.

Elizabeth II a par ailleurs donné la réplique à deux héros emblématiques du Royaume-Uni : Paddington et James Bond. Pour lancer le concert de son Jubilé de platine en juin 2022, la souveraine prend le thé avec l'ourson accro à la marmelade créé par Michael Bond et doublé au cinéma par Ben Whishaw, dans une courte vidéo emplie de tendresse où ils débutent l'air de We Will Rock You ensemble.

Dix ans plus tôt, pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres, Elizabeth II s'offre une arrivée spectaculaire aux côtés du plus célèbre espion au service de Sa Majesté, incarné par Daniel Craig. Une rencontre à Buckingham Palace suivie d'un saut en parachute pour atterrir à Wembley mis en scène par Danny Boyle. Une séquence qui rappelle l'autodérision de la reine, "très drôle" selon l'ancien interprète de 007.