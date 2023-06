Elle : comment Paul Verhoeven a vexé Virginie Efira après le tournage

Après le tournage du thriller "Elle" et avant celui de "Benedetta", Virginie Efira croise un jour Paul Verhoeven dans un hôtel et part à sa rencontre pour le saluer. Mais les retrouvailles ne se passent pas comme prévu pour l'actrice...

Elle : le jeu pervers de Paul Verhoeven

Dix ans après Black Book et quatre ans après le moyen-métrage Tricked, Paul Verhoeven fait son grand retour au cinéma en 2016 avec Elle. Une adaptation de l'ouvrage Oh... de Philippe Dijan qui s'ouvre sur une scène effroyable. Alors qu'elle est seule chez elle dans sa maison à Saint-Germain-en-Laye, Michèle Leblanc (Isabelle Huppert) se retrouve face à un individu cagoulé, entré par effraction. L'homme et la frappe et la viole, puis s'en va.

Elle ©SBS Distribution

À la grande surprise de ses proches, Michèle ne porte pas plainte et reprend son travail comme si de rien n'était. Elle se lance dans sa propre enquête. Commence alors un jeu pervers avec son violeur, qui ne peut que mal se finir. Laurent Lafitte, Charles Berling et Anne Consigny complètent la distribution du thriller. Le film marque par ailleurs la première collaboration entre le réalisateur de Basic Instinct et Virginie Efira, cinq ans avant leurs retrouvailles sur le sulfureux Benedetta.

Des retrouvailles étranges pour Virginie Efira

Entre ces deux longs-métrages, le cinéaste et l'actrice se croisent, mais leur rencontre ne se déroule pas comme prévu pour Virginie Efira. De passage dans l'émission Quotidien en juin 2021 pour faire la promotion du drame sur la nonne italienne Benedetta Carlini, la comédienne raconte avoir été parlé à Paul Verhoeven après l'avoir aperçu dans un hôtel (via Télé 7 Jours) :

J'avais un rôle dans Elle. Ça s'est très bien passé, d'ailleurs. C'était super. C'était génial de pouvoir le voir travailler, voir Isabelle Huppert au travail et tout ça. Et puis, un peu plus tard dans un hôtel, je le vois. Je vais aller lui dire bonjour.

Problème : le réalisateur hollandais ne la reconnaît pas. Elle ajoute :

Je l'ai drôlement marqué !

Elle ©SBS Distribution

Virginie Efira finit par la suite par avoir une explication sur le comportement pour le moins surprenant de Paul Verhoeven. Elle conclut à ce sujet :

Et puis, plus tard, on m'offre un livre d'entretiens de Paul Verhoeven et il y a tout un chapitre sur Elle. Et à un moment, il parle de moi, et il dit qu'il ne m'a pas reconnue un jour dans un hôtel, parce que le personnage que j'interprète était toujours très élégamment habillé.

L'actrice en a donc déduit qu'elle était "habillée comme une merde" ce jour-là, comme elle l'affirme avec humour dans l'émission En aparté en septembre 2022. Ce qui ne les a heureusement pas empêchés de poursuivre leur collaboration "merveilleuse", selon les mots de la comédienne.