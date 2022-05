Elvis : Austin Butler nous raconte son incroyable transformation pour jouer le King

Nous avons eu la chance de rencontrer Austin Butler au 75e Festival de Cannes, où "Elvis" a été présenté hors compétition. L’occasion d’échanger sur sa performance exceptionnelle dans le biopic de Baz Luhrmann, pour lequel l’acteur est "devenu" le King.

Elvis : un spectacle gigantesque signé Baz Luhrmann

Après Gatsby le Magnifique, Baz Luhrmann s’attaque à la face cachée d’un autre mythe américain avec Elvis. Présenté hors compétition au 75e Festival de Cannes, le long-métrage s’impose comme un biopic au rythme ahurissant, rempli de séquences musicales monstrueuses où le montage et la mise en scène frénétiques emportent totalement le spectateur (découvrez notre critique).

Le film parvient à évoquer toutes les périodes de la vie du King, de son enfance marquée par la pauvreté à sa rencontre déterminante avec Priscilla, interprétée par Olivia DeJonge. Il se concentre surtout sur sa relation conflictuelle avec le colonel Tom Parker, son manager controversé incarné par Tom Hanks.

Si ses partenaires sont tous excellents, Elvis a tout pour faire de son acteur principal une star. Après un passage chez Jim Jarmusch (The Dead Don’t Die) et chez Quentin Tarantino (Once Upon a Time… in Hollywood), Austin Butler trouve enfin son premier grand rôle au cinéma. Et le jeune comédien relève avec brio un défi particulièrement compliqué : devenir l’une des plus grandes icônes de la musique contemporaine, en naviguant entre sa démesure et sa déchéance, sans oublier de retranscrire son magnétisme et son énergie sur scène.

L’incroyable transformation d’Austin Butler

Nous avons eu la chance de rencontrer Austin Butler à Cannes au lendemain de la présentation du long-métrage sur la Croisette dans une ambiance fiévreuse. L’occasion de lui demander comment il est parvenu à trouver la gestuelle et la voix uniques d’Elvis Presley. Un sourire au coin des lèvres, l’acteur nous a expliqué :

J’ai passé un nombre incalculable d’heures à l’écouter, à le regarder, à expérimenter et essayer des choses.

Au sujet de la voix, le comédien ajoute :

J’écoutais ses interviews en boucle. Ensuite, j’enregistrais ma voix et je réécoutais, pour voir où ma voix était différente. Il a aussi beaucoup changé au fil des années, donc il fallu reconstituer sa vie et comprendre ses transitions, son évolution.

Austin Butler a d’ailleurs été particulièrement marqué par deux périodes de la vie d’Elvis, la première étant son enfance dans le Mississippi et le Tennessee où il a découvert le blues. À propos de la seconde, qu’il trouve "fascinante", il déclare :

C’est la partie tragique de sa vie, vers la fin. Pour moi, explorer cela, et l’aspect déchirant de cet homme qui était un rebelle dans sa jeunesse et qui a créé certaines des plus belles chansons de tous les temps, arrivant à un point où il a l’impression qu’il sera oublié après sa mort. Je trouve ça tellement tragique. Il n’y avait pas de feuille de route pour Elvis, il a été le premier à connaître un tel niveau de célébrité. Qu’il soit béni. Ce qu’il a vécu est violent.

Elvis est à découvrir au cinéma dès le 22 juin 2022.