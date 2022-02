Elvis : le biopic du King par Baz Luhrmann se dévoile dans une bande-annonce spectaculaire

Le film de Baz Luhrmann "Elvis", biopic sur l'icône musicale Elvis Presley avec Tom Hanks et Austin Butler, se montre dans une première bande-annonce étendue et déjà enivrante.

Baz Luhrmann de retour avec Elvis

Un film de Baz Luhrmann est toujours un événement, alors quand le sujet en est l'immense chanteur américain Elvis Presley, The King of Rock and Roll, on peut s'attendre à un morceau de cinéma unique. Elvis, avec Austin Butler dans le rôle-titre et Tom Hanks dans la peau du "Colonel" Tom Parker, vient de se présenter dans une bande-annonce (ci-dessus) où on retrouve la magnificence qu'affectionne le réalisateur de Moulin Rouge et de Gatsby le Magnifique. La musique légendaire d'Elvis Presley, des séquences de concerts endiablés, différentes périodes couvertes... Les petits plats ont apparemment été mis dans les très grands.

Elvis ©Warner Bros.

Un biopic qui s'annonce classique et ambitieux

Elvis racontera la vie de l'icône américaine, de son jeune âge à la gloire et ses dernières années. Austin Butler l'incarne pour son tout premier rôle principal au cinéma, et donne donc la réplique à Tom Hanks. On note dans ces images que les deux acteurs n'ont pas rechigné à la transformation physique pour leur rôle. On ne peut d'ailleurs s'empêcher de penser au début de Forrest Gump où un certain chanteur, dont on devine à peine le visage, passe une nuit dans la maison du jeune Forrest et s'inspire des mouvements du garçon...

La trame narrative d'Elvis semble par ailleurs classique, avec l'ambition de montrer aussi la société américaine de l'époque, au travers de grands événements politiques et sociaux comme, on le voit dans ces images, les assassinats de Martin Luther King et de Robert Francis Kennedy.

Le casting est notamment constitué de Olivia DeJonge dans le rôle de Priscilla Presley, Kelvin Harrison Jr dans le rôle de B. B. King et de Helen Thomson et Richard Roxburgh qui incarnent les parents du chanteur.

Elvis arrive dans les salles de cinéma le 22 juin 2022.