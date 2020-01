Elysium sur TF1 : plongée dans la science-fiction de Neill Blomkamp et Syd Mead

Vous avez aimé ? Partagez :

Elysium, réalisé par Neill Blomkamp et avec Matt Damon, est diffusé sur TF1 ce dimanche 5 janvier 2020. L’occasion d’y retrouver les créations de science-fiction de Syd Mead, designer qui a travaillé sur l’univers d’Elysium, après s’être illustré dans de grandes réalisations depuis les années 80.

Sur le papier, quand Elysium sort en 2013, tout semble en place pour un massif succès. À l’écriture et la mise en scène de cette oeuvre de science-fiction mêlant action, univers dystopique et fibre politique, le réalisateur d’origine sud-africaine Neill Blomkamp. Il est alors auréolé du très grand succès de l’excellent District 9, son premier film, notamment produit par Peter Jackson, et lui aussi une oeuvre de science-fiction à forte résonance sociale en Afrique du Sud.

Devant la caméra, Matt Damon, déjà une sommité à Hollywood, mais aussi Jodie Foster, Sharlto Copley, William Fichtner et autres valeurs plutôt sûres. Matt Damon est Max, un ouvrier dont les jours sont comptés, qui va tenter de rejoindre Elysium, la station orbitale où il pourra se soigner. Elysium ne se distingue pas tant par son idée – au 22ème siècle, les plus riches vivent dans une station orbitale, quand la Terre est elle surpeuplée, en proie aux maladies et aux violences, et la population quasi réduite en esclavage pour subvenir aux besoins des riches, mais par une direction artistique de premier ordre, montrant des décors, des vaisseaux et des accessoires très réussis. C’est qu’à la conception de l’univers d’Elysium, il y a un grand nom.

Syd Mead, de Blade Runner à Elysium

Décédé ce 30 décembre 2019, à l’âge de 86 ans, Syd Mead était un designer industriel très influent et un concepteur pour le cinéma. Véritable référence de la création futuriste, ses créations se retrouvent dans d’autres domaines tels que les jeux vidéo ou l’architecture. Sur grand écran, il aura collaboré sur des monuments du genre des années 80, en créant notamment des bâtiments et des véhicules de Blade Runner, un vaisseau d’Aliens, le retour, des véhicules de Tron… Des univers qui ont marqué plusieurs générations, et comme Elysium est un projet ambitieux, la direction du concept art est confiée au designer.

Si le scénario du film a pu laisser perplexe, notamment dans une troisième partie ambigüe, Elysium ravit tout de même par une action et une violence décomplexées, et donc par l’univers particulièrement riche et dense conçu par Syd Mead. Il y a des exosquelettes, des arsenals innovants et bien fournis, des vaisseaux, des robots, une station orbitale unique… Doté de 100 millions de dollars de budget, une enveloppe très conséquente en 2013, le film rapportera au box-office global 277 millions de dollars, juste assez pour ne pas être un échec, mais pas suffisamment pour être considéré comme un vrai succès. Sa diffusion ce soir sur TF1 est l’opportunité de revoir ce film néanmoins accompli, et sûrement mésestimé.