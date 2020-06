Emancipation : Antoine Fuqua va diriger Will Smith dans un thriller

Antoine Fuqua, le réalisateur de "La Rage au ventre" et des deux films "Equalizer", va repasser derrière la caméra pour mettre en boîte un thriller porté par Will Smith. Intitulé "Emancipation", il se situera aux États-Unis du 19ème siècle et sera inspiré d’une histoire vraie.

Le scénario d’Emancipation, futur film d'Antoine Fuqua, a été écrit par William N. Collage, et le film est décrit comme un thriller d’action. Il racontera l’histoire de Peter, un esclave échappé de sa plantation qui tente de semer des chasseurs à sa poursuite dans les marais de la Louisiane, cherchant à rejoindre le nord du pays et la liberté. À son arrivée dans le Nord, il rejoint ensuite l’armée de l’Union pendant la guerre civile américaine. Le réalisateur devrait y diriger Will Smith.

Le thriller est basé sur une histoire vraie, rentrée dans la légende à cause d’une image incroyable : pour rejoindre l’armée, Peter devait passer des examens médicaux. Mais lorsqu’il a montré son dos au médecin, des photos ont été prises dans lesquelles on peut y voir d’impressionnantes cicatrices, causées par le fouet d’un contremaître de la plantation dans laquelle il travaillait. Les coups avaient failli le tuer.

Quand la photo, appelée « the scourged back » (« le dos fouetté ») a été publié dans The Independent en mai 1863, puis dans Harper’s Weekly en juillet de la même année, elle est devenue l’une des plus grandes preuves de la cruauté et de la barbarie de l’esclavage en Amérique. La photo a fait le tour du monde, et des rumeurs disaient que certains pays comme la France avaient alors pris la décision de refuser d’acheter du coton venant du Sud des États-Unis, où il était massivement produit. La photo a donné encore plus de légitimité à la cause des abolitionnistes et a poussé de nombreux Noirs libres à s’engager dans l’armée de l’Union.

Antoine Fuqua déterminé à faire le meilleur film possible avec Emancipation

Antoine Fuqua a commenté son futur film pour Deadline, comparant son histoire avec le contexte actuel :

C’était la première image virale de la brutalité de l’esclavage que le monde voyait. Ce qui est très intéressant, quand vous la mettez en perspective avec aujourd’hui et les réseaux sociaux et ce que le monde voit, encore. On ne peut pas changer le passé, mais on peut le rappeler aux gens et je pense qu’on doit le faire de façon exacte et réelle. On doit tous chercher un meilleur futur pour tout le monde. Montrer notre histoire est l’une des raisons les plus importantes de faire des choses maintenant. On doit affronter notre vérité avant de pouvoir avancer.

Le cinéaste a aussi parlé des discussions qu’il a eues avec Will Smith sur Emancipation, qu’il décrit comme l’un des plus importants de sa carrière. Il a aussi loué le talent de l’acteur, et s’est montré ambitieux sur le niveau du long-métrage :

Il a toutes les qualités pour le faire. Quand je me suis assis avec Will, on a tous les deux parlé de se surpasser pour celui-là . Pour moi, ce sera sans doute l’un des films les plus importants que je ferai dans ma vie. C’est vraiment comme ça que je le ressens. Il me suit partout, j’y pense tout le temps. Je regarde les infos pour voir ce qu’il se passe dans le monde. Je regarde, avant de parler sur beaucoup de ces choses. La meilleure arme que j’ai, et que ceux qui font du cinéma ont, est notre art. On a la chance de divertir, d’éclairer et d’éduquer à travers notre art. Celui-là devrait être intemporel, un film qui est plus approprié et nécessaire aujourd’hui que jamais auparavant.

Avec ces paroles, on comprend la motivation du réalisateur de faire Émancipation de la meilleure manière possible. On attend donc avec impatience de découvrir le résultat.

Fuqua est actuellement en post-production de son prochain film, Infinite, tandis que Smith attend de reprendre le tournage de King Richard. Le duo espère donc pouvoir commencer la production d’Emancipation début 2021, une fois que le projet aura été présenté et très probablement acheté au prochain Marché (virtuel) du film de Cannes (22-26 juin).