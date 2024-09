Voici le film qui représentera la France aux Oscars 2025 (et cette fois c'est le bon choix)

C'est officiel, le film qui représentera la France dans la course à l'Oscar 2025 du Meilleur film étranger a été choisi et c'est une des grandes sensations du Festival de Cannes 2024 : "Emilia Pérez" de Jacques Audiard. À la différence de 2023, la commission du CNC a donc décidé de mettre cette fois-ci toutes les chances de son côté.

La tête à l'endroit

Rappelons-nous, la surprise avait été de taille en 2023 lorsque la commission du CNC chargée de décider quel film représenterait la France aux Oscars 2025 avait porté son choix sur La Passion de Dodin Bouffant. Si le film de Tran Anh Hùng est à bien des égards remarquable et présente en majesté la culture française, son choix face à Anatomie d'une chute, chef-d'oeuvre de Justine Triet et Palme d'or du Festival de Cannes 2023, a largement fait débat. Finalement, La Passion de Dodin Bouffant n'est pas nommé par l'Académie des Oscars pour sa 96e cérémonie dans la catégorie du Meilleur film étranger, et Anatomie d'une chute est lui nommé cinq fois et remporte l'Oscar du Meilleur scénario original...

Anatomie d'une chute ©Le Pacte

Pour la 97e cérémonie des Oscars, qui se tiendra tout début mars 2025, la France a cette fois-ci fait le choix le plus logique, établissant d'abord une shortlist très compétitive : Le Comte de Monte-Cristo, All We Imagine as Light, Emilia Pérez et Miséricorde. Quatre films présentés au Festival de Cannes 2024, dont deux en compétition et primés à l'issue de cette 77e édition. Et, Le Comte de Monte-Cristo partant en campagne pour les Oscars 2025 de son côté, c'est le film de Jacques Audiard qui a été désigné pour représenter le cinéma français.

L'évidence Emilia Pérez

Récompensé au Festival de Cannes par le Prix du jury et le Prix d'interprétation féminine - décerné à l'ensemble du casting féminin (Sofia Karla Gascon, Zoe Saldaña, Selena Gomez et Adriana Paz) - Emilia Pérez est un film "transgenre", une expérience unique de cinéma où la comédie musicale se même au narco-thriller, au mélodrame familial et à la telenovela. Entièrement tourné en studio et en langue espagnole, Emilia Pérez est un formidable exercice de style du cinéaste Jacques Audiard, avec des compositions originales de Clément Ducol et Camille et des performances stupéfiantes, tout particulièrement celle de l'actrice Sofia Karla Gascon.

Le film, en lui-même, a largement de quoi se présenter comme un des favoris à l'Oscar du Meilleur film étranger, et devrait même concourir dans les autres catégories. Mais aussi, il est un nouveau sommet dans la grande filmographie de Jacques Audiard. À 72 ans, fort de dix longs-métrages qui ont tous été couverts par les plus prestigieuses nominations et/ou récompenses, Jacques Audiard est le cinéaste français contemporain le plus influent dans le monde. Ce serait donc une consécration pour lui, puisqu'après les nombreux prix à Cannes, dont la Palme d'or en 2015 pour Dheepan, des César en pagaille, des prix aux festivals de Venise et de Berlin et plusieurs BAFTA, il ne lui manque plus qu'un - ou plusieurs - Oscar pour compléter sa collection.