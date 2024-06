Emilia Perez : le film de Jacques Audiard et sensation de Cannes 2024 se dévoile

Trois ans après "Les Olympiades", Jacques Audiard a ravi les festivaliers cannois avec son nouveau film "Emilia Perez", comédie musicale en langue espagnole qui raconte la transition sexuelle d'un chef de narcotrafic mexicain. Tout un programme, vertigineux, qui se dévoile dans une première bande-annonce enlevée et saisissante.

Emilia Perez se dévoile

Sensation de la compétition du Festival de Cannes 2024 d'où il est reparti avec le Prix d'interprétation féminine et le Prix du jury, le nouveau film de Jacques Audiard Emilia Perez se dévoile enfin dans une première bande-annonce (vidéo en tête d'article). En amont de sa sortie dans les salles prévue au 21 août 2024, on peut ainsi en apprendre plus sur ce film hybride et étourdissant, composition magistrale entre telenovela luxueuse, film de gangsters sur la transition sexuelle d'un criminel et comédie musicale où le casting principal chante et danse.

Emilia Perez ©Pathé

Un casting féminin en feu

On peut ainsi dans ces images avoir un meilleur aperçu des quatre actrices qui portent Emilia Perez. Une performance collective impressionnante, qui leur a valu à toutes d'être récompensées du Prix d'interprétation féminine. Zoe Saldaña est Rita, avocate puis amie d'Emilia, qui est elle incarnée par Karla Sofía Gascón. Face à cette Emilia, Selena Gomez incarne Jessica, son ex-femme, et Adriana Paz sa petite amie.

Ce sont elles qui animent ce film, pour une grande histoire de sororité, d'amitié et d'amour, liens puissants qui tentent de résister à la violence du milieu dans lequel la transition de "Manitas" Del Monte vers sa nouvelle identité prend place. La bande-annonce retient longtemps le fait que le film de Jacques Audiard est une vraie comédie musicale, avec beaucoup de séquences chantées et dansées par ces actrices. Mais que le public ne s'affole pas, loin d'avoir tenté ce geste avec désinvolture, Emilia Perez peut compter sur les compositions écrites avec passion et application par Camille et Clément Ducol, pour un résultat aussi spectaculaire qu'enivrant.