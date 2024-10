Emma Stone : sa décision radicale pour son prochain film

Emma Stone va une nouvelle fois collaborer avec Yórgos Lánthimos pour son prochain film, "Bugonia". L’actrice aurait même accepté d’arborer un tout nouveau look pour afin de jouer son rôle.

Emma Stone et Yórgos Lánthimos vont encore se retrouver pour Bugonia

Emma Stone et Yórgos Lánthimos sont devenus des collaborateurs très réguliers. En quelques années, l’actrice et le réalisateur ont tourné trois films ensemble : La Favorite, Pauvres Créatures ainsi que Kinds of Kindness. Et ils s’apprêtent à en faire un quatrième : Bugonia. Jesse Plemons et Willem Dafoe, présents dans Kinds of Kindness, seront aussi de la partie.

Bugonia sera un remake du film sud-coréen Save The Green Planet. Il sera centré sur deux jeunes hommes adeptes des théories du complot, qui deviennent persuadés que la PDG d’une grande entreprise est une extra-terrestre qui veut détruire la planète. Afin de l’en empêcher, ils décident de la kidnapper. Alors que le tournage devrait bientôt débuter, Emma Stone pourrait arborer un tout nouveau look dans le film.

La comédienne s’est visiblement rasée le crâne !

Selon certains médias, Emma Stone s’est tout simplement rasée la tête pour les besoins du tournage de Bugonia. Le compte X Film Crave partage par exemple une photo de l’actrice dans laquelle on la voit porter un bonnet qui semble couvrir son crâne rasé.

Dans une autre vidéo prise lors du New York Film Festival, on la voit remettre sa perruque en place après une accolade :

Ce nouveau look pourrait indiquer le rôle tenu par Emma Stone dans Bugonia. À savoir celui de la PDG kidnappée par les deux jeunes hommes. Car, dans Save The Green Planet, le personnage enlevé par les deux théoriciens du complot (qui est cette fois un homme), est, lui aussi, chauve.

Le film sortira en 2025

On ne devrait pas tarder à savoir si Emma Stone a bel et bien la boule à zéro pour son prochain film. Le tournage de Bugonia devrait bientôt débuter, et nul doute que des photos des prises de vues fuiteront. En tout cas, ce projet s’annonce ambitieux. Car en plus d’avoir Yórgos Lánthimos derrière la caméra, le film a été écrit par Will Tracy, l’un des scénaristes de Succession. Et il est produit par Ari Aster.

Si le dernier film de Yórgos Lánthimos et Emma Stone, Kinds of Kindness, est sorti il y a seulement quelques mois, Bugonia a d’ores-et-déjà une date de sortie. Il arrivera le 5 novembre 2025 dans les cinémas français.