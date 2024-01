Emma Stone raconte le tournage des scènes de sexe dans Pauvres créatures

Emma Stone retrouve Yórgos Lánthimos ("La Favorite") pour "Pauvres créatures", dans lequel l'actrice a accepté de tourner de nombreuses scènes de sexe et de nudité. Le réalisateur et la comédienne se sont exprimés sur l'importance de ces séquences dans le film.

Emma Stone retrouve Yórgos Lánthimos

Avec Pauvres créatures de Yórgos Lánthimos, Emma Stone a encore marqué les esprits. Le film a été récompensé du Lion d'Or à la Mostra de Venise tandis que la comédienne a été sacrée Meilleure actrice dans un film musical ou une comédie aux Golden Globes. Dedans, elle interprète Bella Baxter, ramenée à la vie par un scientifique (joué par Willem Dafoe). Sorte de relecture de Frankenstein, le long-métrage ajoute à cela le fait que c'est le cerveau d'un nouveau-né qui est greffé au corps adulte de Bella.

Emma Stone - Pauvres créatures ©Searchlight Pictures

Emma Stone collabore à nouveau avec Yórgos Lánthimos, quatre ans après La Favorite (2019). Leur entente a été primordiale pour ce film. Notamment parce que le long-métrage contient de nombreuses scènes de sexe. En effet, si Bella se comporte d'abord comme un enfant, son esprit évolue et elle atteint rapidement l'âge mental d'une jeune adulte. Elle expérimente alors sa sexualité durant une bonne partie de Pauvres créatures.

L'importance des scènes de sexe dans Pauvres créatures

Lors de la présentation du film à la Mostra de Venise, IndieWire avait écrit que le film comporte "plus de sexe torride et de nudité que vous n'en avez probablement vu dans un film de studio depuis très longtemps". Des scènes justifiées, car Bella doit tout apprendre du monde qui l'entoure. Et sa découverte de la sexualité amène le film à un discours féministe, comme l'expliquait le réalisateur lors de la conférence de presse du film à Venise. Des scènes de sexe qui sont à l'origine importantes dans le roman d'Alasdair Gray dont est tiré le film, car il y est question de la liberté de l'héroïne, et donc également de sa liberté sexuelle.

C'était très important pour moi de ne pas faire un film prude, car ce serait trahir complètement le personnage principal. Nous devions être confiants et encore une fois, comme le personnage, n’avoir aucune honte.

Une vision partagée par Emma Stone, qui a évoqué l'importance de ces scènes lors d'une interview avec GamesRadar+. Elle y pointe l'évolution de Bella à travers ces séquences qui se sont avérées finalement plutôt drôles pour elle.

Même si la plupart des gens réagissent beaucoup à ces (scènes) parce qu'elles semblent plus intenses, elles étaient en fait tout à fait correctes. J'étais prête à les faire car elles me semblaient tout à fait nécessaires au parcours et à la croissance de Bella. Et elles sont très cliniques, et souvent très drôles - pour moi, du moins.

Une confiance entre le réalisateur et son actrice

Par son état, l'héroïne n'a pas de pudeur et pour l'incarner au mieux, il fallait donc qu'Emma Stone accepte "de ne pas avoir honte de son corps, de sa nudité", a ajouté le réalisateur. La comédienne a totalement compris la démarche de Yórgos Lánthimos et lui a fait confiance.

Ce qui est bien avec Emma, ​​c'est que nous avons maintenant terminé quatre films ensemble (dont un court-métrage et un film à venir, ndlr). Les choses vont plus vite. Dès que j'ai commencé à dire ce que je viens de vous expliquer, elle a dit : 'Oui, bien sûr, je comprends, c'est Bella'.

Emma Stone - Pauvres créatures ©Searchlight Pictures

Le réalisateur a tout de même fait en sorte de réduire au minimum le nombre de personnes présentes pour tourner ces scènes. Une manière pour lui d'assurer plus de confort et d'intimité à son actrice. La présence de la coordinatrice d'intimité Elle McAlpine a également été primordiale pour rendre "les choses beaucoup plus faciles pour tout le monde".

Emma et les acteurs avec lesquels elle répétait, Mark Ruffalo, avec qui elle a eu pas mal de scènes de sexe, ils étaient tous familiers pendant le processus de répétition.

Des scènes très choréagraphiées et simples

Des propos confirmés par l'actrice de Pauvres créatures, qui racontait toujours auprès de GamesRadar+ qu'elle avait trouvé "très confortable" de tourner ces séquences grâce à l'atmosphère, du tournage.

Cela se faisait à chaque fois dans une petite pièce avec très peu de monde. Et nous avions une coordinatrice de l'intimité extraordinaire. D'une certaine manière, ces scènes étaient plus faciles à tourner que d'autres car elles étaient très chorégraphiées et simples.

Emma Stone et MArk Ruffalo - Pauvres créatures ©Searchlight Pictures

Enfin, ces séquences ont été préparées avec soin par Yórgos Lánthimos et en collaboration directe avec Emma Stone.

Nous nous sommes assis avec Emma et nous avons réfléchi ensemble. Dans quel genre de position seraient-ils ici ? Quel genre de choses feraient-ils là-bas ? Qu’est-ce qui manque à l’expérience sexuelle et aux différents désirs des gens et que nous devons représenter pour représenter suffisamment le désir humain et ses particularités ?.

Pauvres créatures est à découvrir en salles le 17 janvier 2024.