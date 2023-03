Emma Thompson (Et l'amour dans tout ça ?) : "Les comédies romantiques sont dangereuses"

Emma Thompson incarne une mère envahissante mais profondément attachante dans la comédie romantique "Et l'amour dans tout ça ?". Pour la sortie du film, nous avons échangé avec l'immense actrice et scénariste britannique.

Et l'amour dans tout ça : the boy next door

Réalisateur du diptyque sur Elizabeth Ière d'Angleterre porté par Cate Blanchett, Shekhar Kapur signe sa première comédie romantique avec Et l'amour dans tout ça ?. Un long-métrage qui se penche sur plusieurs sujets complexes, qu'il traite avec subtilité et en évitant l'abondance de mièvrerie.

Le film raconte l'histoire de Zoe (Lily James), documentariste qui multiplie les relations sans lendemain, au grand désarroi de sa mère Cath (Emma Thompson), un brin envahissante. L'héroïne réussit à convaincre ses producteurs de financer un nouveau film centré sur le mariage arrangé de son ami d'enfance et voisin Kaz (Shazad Latif).

Après l'avoir interrogé sur sa démarche et avoir recueilli les témoignages de ses proches, elle les accompagne au Pakistan pour la cérémonie. À des milliers de kilomètres de chez elle et à quelques heures de l'union entre Kaz et Maymouna (Sajal Ali), Zoe comprend qu'elle ressent plus que de l'amitié pour l'homme avec lequel elle a grandi.

Rencontre avec Emma Thompson

Pour la sortie de ce long-métrage touchant, nous avons parlé avec la légendaire Emma Thompson. Spécialiste des histoires d'amour qui a notamment porté Les Vestiges du jour, écrit et joué dans Raison et sentiments mais aussi participé aux scripts d'Orgueil et préjugés et Bridget Jones Baby, l'actrice britannique nous a donné son sentiment sur les comédies romantiques, dans un français impeccable. Un genre qui peut s'avérer dangereux selon elle :

On a vraiment besoin de changer ces histoires. Au fond, elles sont dangereuses parce qu'elles représentent un monde qui n'existe pas. Ce n'est pas possible d'avoir l'amour comme c'est montré dans une comédie romantique pendant toute la vie ou pendant une relation de 20 ans. Bien sûr, on peut raconter ces histoires, mais à la fois, comme dans ce film, c'est très important de montrer la réalité.

Et l'amour dans tout ça ? est à découvrir au cinéma dès le 8 mars 2023. Retrouvez l'intégralité de notre entretien avec Emma Thompson en tête d'article.