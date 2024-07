Emmanuelle de retour au cinéma cette année : découvrez la bande-annonce sulfureuse du nouveau film

Après L'Événement sorti en 2021, Audrey Diwan est de retour avec un nouveau film : une adaptation du roman érotique culte "Emmanuelle", portée par Noémie Merlant. En attendant sa sortie le 25 septembre prochain, découvrez la première bande-annonce ci-dessus.

La nouvelle Emmanuelle se dévoile

On ne présente plus Emmanuelle, héroïne emblématique de la littérature et du cinéma érotique des années 1970. Adaptée des romans d'Emmanuelle Arsan, elle incarne la libération sexuelle et l'exploration des désirs féminins. Le personnage apparaît pour la première fois dans le roman "Emmanuelle" publié en 1959. L'œuvre, bien que controversée, connaît un immense succès, en grande partie grâce à son approche audacieuse et sans tabou de la sexualité féminine.

En 1974, Emmanuelle débarque au cinéma, dans un film réalisé par Just Jaeckin, avec Sylvia Kristel dans le rôle-titre, qui devient un phénomène culturel, et un immense succès au box-office (le film est classé numéro 1 de l'année 1974 avec près de 9 millions d'entrées). Emmanuelle est devenue un symbole de la révolution sexuelle des années 1970, une période marquée par une remise en question des normes et des conventions sociales en matière de sexualité.

Cinquante ans après la sortie du premier film, le personnage revient sur nos écrans dans une nouvelle adaptation du roman d'Emmanuelle Arsan, mise en scène par Audrey Diwan (et co-écrite avec Rebecca Zlotowski). C'est Noémie Merlant qui incarne l'héroïne, aux côtés de Naomi Watts, Will Sharpe ou encore Jamie Campbell Bower.

En plus de la bande-annonce (disponible en tête d'article), la première affiche du film attendu le 25 septembre prochain a été dévoilée :

À la recherche d'un plaisir perdu

Cette nouvelle Emmanuelle imaginée par Audrey Diwan est une femme d'une trentaine d'années qui se lance dans une quête pour retrouver le chemin du désir, et du plaisir, qu'elle a perdus. Elle s'envole pour Hong Kong pour un voyage professionnel, et c'est dans l'hôtel de luxe qu'elle est chargée d'évaluer, qu'elle va notamment croiser la route de Kei, un homme énigmatique, qui va lui permettre de retrouver sa voie vers le plaisir.

Le film, attendu en salles le 25 septembre, sera présenté en compétition officielle lors du prochain Festival de San Sebastian.

Emmanuelle fait suite à L'Événement, le précédent film d'Audrey Diwan, qui avait remporté le Lion d'Or lors du Festival de Venise en 2021.