Emmanuelle : Noémie Merlant dénudée sur la première image du remake

Découvrez une toute première image du remake du film érotique "Emmanuelle" signé Audrey Diwan avec Noémie Merlant dans le rôle-titre. Le reste du casting international se compose également de Naomi Watts et Jamie Campbell Bower.

Emmanuelle : le tournage du remake est terminé

Annoncée lors du Festival de Cannes 2022, la nouvelle adaptation cinématographique du roman d'Emmanuelle Arsan, qui avait donné lieu à une saga érotique dans les années 70, vient de boucler son tournage.

Mis en scène par Audrey Diwan (L'Événement), et coécrit avec Rebecca Zlotowski, ce long-métrage suivra une jeune femme alors qu'elle vivra des aventures érotiques entre Paris et Hong-Kong. Dans le rôle d'Emmanuelle, on retrouvera Noémie Merlant, qui succède ainsi à Sylvia Kristel.

Le reste du casting international se compose notamment de Naomi Watts, Will Sharpe, Jamie Campbell Bower, Chacha Huang et Anthony Wong. Le film a été tourné en langue anglaise.

Une première image dévoilée

Alors que les prises de vues d'Emmanuelle sont terminées, Audrey Diwan a dévoilé (via Deadline) la toute première image du film. On découvre Noémie Merlant allongée nue sur un lit d'une chambre d'hôtel de luxe :

Noémie Merlant - Emmanuelle © Pathé Films

À propos de cette nouvelle adaptation du roman d'Emmanuelle Arcan, Audrey Diwan a confié (toujours pour Deadline) que ça n'était pas l'aspect érotique qui l'avait intéressée, mais plutôt la recherche de plaisir de son héroïne :

Ce film est basé sur une quête de plaisir, un plaisir perdu. J'essaie de raconter le film à travers les sensations d'Emmanuelle. Chaque séquence est comme une exploration (...) J'ai commencé à réfléchir à l'emplacement de l'érotisme dans notre société aujourd'hui et comment nous devons lutter contre l'idée triste de la pornographie. L'érotisme est différent : il s'accompagne d'idées de beauté, de sensualité, de ce que vous montrez et cachez. Le cadre sollicite l'imagination des gens, et personnellement, j'aime ça, collaborer avec un film en tant que spectateur, pas seulement le regarder passivement

a déclaré Audrey Diwan, tout en confiant qu'elle n'avait jamais vu la première adaptation cinématographique en entier, et que ce film se basait uniquement sur le livre.

Aucune date de sortie n'a encore été annoncée pour Emmanuelle, même si le film devrait être présenté en avant-première dans l'un des gros festivals de cinéma : Cannes ou Venise. C'est lors de ce dernier qu'Audrey Diwan avait remporté le Lion d'Or pour L'Événement en 2021.