En attendant Bojangles : Romain Duris et Virginie Efira fous d'amour dans la bande-annonce

Après "Populaire" et "Les Traducteurs", Régis Roinsard met en scène Romain Duris et Virginie Efira dans "En attendant Bojangles". Une comédie dramatique qui se dévoile dans une première bande-annonce à la folie douce et enivrante.

Régis Roinsard adapte le succès de librairie En attendant Bojangles

Que le programme est joli. On commence par où ? Le casting ne pourrait en effet être plus charmant, avec des grands noms comme Romain Duris, Virginie Efira et Grégory Gadebois. Une mise en scène a priori enlevée, au rythme de la danse sur laquelle le couple du film s'aime et vit sans contraintes. De la musique, de la joie et des cris, dans des lieux et une époque indéfinis et séduisants... Ce sont les premières images de En attendant Bojangles, nouveau film du réalisateur Régis Roinsard après Populaire et Les Traducteurs. Il s'agit de l'adaptation d'un roman d'Olivier Bourdeau sorti en 2016 et grand succès de librairie.

Plus précisément, selon le synopsis officiel : Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu'au jour où la mère va trop loin, contraignant Georges et leur fils Gary à tout faire pour éviter l'inéluctable coûte que coûte.

Un couple de cinéma qui laisse rêveur

La comédie dramatique En attendant Bojangles sera en salles le 5 janvier 2022, et le peu d'informations à son sujet ne fait que nourrir l'impatience. Si l'on se base sur le roman, Virginie Efira incarne Camille, une femme passionnée, fantasque, une personnalité charmante et loufoque, de Georges son mari écrivain et de leur enfant, interprété dans le film par Solan Machado-Graner. Ensemble ils dansent, ne se soucient donc que de plaisir et de bonheur, sur l'air de Mr. Bojangles interprété par Nina Simone, morceau préféré de Camille. Un morceau célèbre et tout en mélancolie, absent de la bande-annonce, ce qui ne fait qu'amplifier la curiosité.

En attendant Bojangles ©StudioCanal

On attend une nouvelle grande performance de Virginie Efira, qui enchaîne actuellement les rôles majeurs. Tout comme pour Romain Duris notamment à l'affiche d'Eiffel et qui sera un des Trois Mousquetaires dans les deux films D'Artagnan et Milady à venir. D'ici là, hâte de poser les yeux sur En attendant Bojangles.