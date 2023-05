En eaux (très) troubles : Jason Statham, entre T-Rex et requins géants dans la bande-annonce

Jason Statham est de retour pour affronter les plus grands requins jamais vus dans la bande-annonce délirante de "En eaux (très) troubles". En salles le 2 août.

Jason Statham a encore des requins à affronter

En 2018 Jason Statham avait fait fort dans En eaux troubles en affrontant un Mégalodon, un requin préhistorique de vingt mètres de long. Le pitch avait suffi pour qu'on s'intéresse au film de Jon Turteltaub et Statham avait fait le reste pour qu'on s'éclate devant ce divertissement délirant et totalement décomplexé. Suite au succès du film (plus de 530 millions de dollars de recettes au box-office mondial), une suite a été commandée. Titré En eaux (très) troubles (The Meg 2: The Trench en VO), le long-métrage se dévoile avec une première bande-annonce (vidéo en une d'article) encore plus folle !

Jason Statham - En eaux (très) troubles ©Warner Bros.

La vidéo commence en nous ramenant au temps de la préhistoire. On nous rappelle que pendant 65 millions d'années une espèce a régné sur le monde. Alors qu'apparaît un T-Rex, on repense évidemment à Jurassic Park (1993). Seulement, il y aurait plus gros que le fameux dinosaure : un requin géant qui s'en va engloutir l'animal (comme dans le final de Jurassic World d'ailleurs).

En eaux (très) troubles s'annonce (très) fun !

C'est évidemment cette grosse bestiole que Jason Statham va devoir affronter. Ou plutôt trois ! Après la découverte d'un écosystème préhistorique, Jonas revient apporter son expertise alors que de nouvelles créatures s'échappent et s'apprêtent à faire un carnage. Clairement En eaux (très) troubles se voudra fun et sans limite. Qu'importe si les effets spéciaux ne sont (sur ces images) pas si réussis. Et encore plus les situations improbables que va nous offrir le film. C'est exactement ce qu'on en attend. Et on risque donc de ne pas être déçu !

On notera le choix amusant de Warner Bros. pour le titre français. Jouant sur le côté décalé avec ce simple ajout de "(très)" au titre du premier opus. De quoi faire déjà espérer un troisième film "très très troubles". En attendant, En eaux (très) troubles sera à découvrir en France le 2 août dans les salles.