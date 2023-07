En eaux très troubles : un gigantesque poulpe détruit tout dans un nouveau trailer

Jason Statham reprend ses palmes et son tuba pour "En eaux très troubles". Le blockbuster décomplexé de l'été se dévoile à travers une nouvelle bande-annonce remplie de bêtes aussi grosses que visqueuses.

En eaux très troubles : Jason Statham repart à la pêche

Alors qu'il espérait pouvoir prendre des vacances à la fin d'En eaux troubles, Jason Statham est contraint de renfiler son Speedo et de s'armer à nouveau de son harpon. Cinq ans après la sortie du film de Jon Turteltaub, l'acteur reprend le rôle du sauveteur-plongeur Jonas Taylor.

Dans En eaux très troubles, suite orchestrée par Ben Wheatley (Kill List, Free Fire), la star de l'action fait équipe avec Wu Jing (Wolf Warrior, The Wandering Earth). Ensemble, ils s'aventurent dans les profondeurs de l'océan, accompagnés de la jeune Meying (Shuya Sophia Cai), la fille de Suyin (Li Bingbing), présente dans le premier opus.

En eaux très troubles ©Warner Bros.

Leur équipe va à la rencontre de gigantesques requins dans les abysses. Néanmoins, les mégalodons ne sont pas leur seul sujet de préoccupation. Ils doivent également affronter un poulpe géant ainsi que de nombreuses autres créatures plus ou moins grosses mais tout aussi terrifiantes. Les nouvelles images promettent un spectacle versant volontiers dans la surenchère et le grand n'importe quoi. Et dès qu'il s'agit d'un film sur des bestioles sorties de profondeurs marines, on n'en demande pas plus.

Sienna Guillory, Cliff Curtis et Skyler Samuels complètent la distribution. En eaux très troubles est à découvrir au cinéma dès le 2 août 2023. En attendant, retrouvez la nouvelle bande-annonce en tête d'article.