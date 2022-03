En même temps : Jonathan Cohen et Vincent Macaigne collés ensemble dans une bande-annonce hilarante

Après Denis Podalydès et Blanche Gardin dans "Effacer l'historique", c'est au tour de Vincent Macaigne et Jonathan Cohen de venir s'éclater devant la caméra de Benoît Delépine et Gustave Kervern, pour "En même temps". Une comédie qui sort quelques jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, et qui se dévoile dans une première bande-annonce prometteuse.

Benoit Delépine et Gustave Kervern sont de retour Après I Feel Good en 2018 et Effacer l'historique en 2020, le duo d'humoristes et réalisateurs Benoît Delépine et Gustave Kervern insistent dans leur veine comico-politique avec En même temps, leur nouveau long-métrage, au cinéma le 6 avril 2022. L'histoire déjantée de deux maires aux bords tout à fait opposés, l'écolo humaniste Pascal Molitor (Vincent Macaigne) et un opportuniste "extrême-centriste", Didier Bequet (Jonathan Cohen), qui doivent trouver un terrain d'entente concernant la construction d'un parc de loisirs à la place d'une forêt primaire. Mais leur dîner va déraper, et ils vont se retrouver littéralement collés l'un à l'autre, suite à une action d'un groupe de féministes radicales, mené par Élise (India Hair). Mais suite à un dîner alcoolisé, leur nuit va donc être très, très longue, ponctuée de péripéties toutes plus absurdes les unes que les autres, dans le but de se décoller et sauver leurs vies personnelles comme leurs carrières politiques. En même temps ©Ad Vitam Distribution Jonathan Cohen et Vincent Macaigne collés pour le pire et le meilleur Pour Jonathan Cohen et Vincent Macaigne, c'est une toute première fois devant la caméra des deux réalisateurs. La bande-annonce d'En même temps (en tête d'article) promet, sur les notes de l'Hymne à la joie de Beethoven, une nouvelle chronique acide et hilarante sur le paysage politique français, où tout le monde en prend pour son grade. Le titre du film, En même temps, est évidemment un clin d'oeil au fameux concept d'Emmanuel Macron, que les deux réalisateurs ont donc décidé d'explorer jusqu'au bout. Face au duo de tête d'affiche, qu'on devine dans ces images entièrement à l'aise, on retrouve India Hair, Jehnny Beth et Doully, et d'autres comédiens qui viennent passer une tête, comme notamment François Damiens, Anna Mouglalis et Laetitia Dosch.