En plein confinement, Jean-Claude Van Damme passe le temps avec des courts-métrages "WTF"

En plein confinement, l'acteur Jean-Claude Van Damme a trouvé de quoi s'occuper. Sur sa chaîne YouTube, il dévoile des courts-métrages qu'il réalise en compagnie de ses deux fils : Nic et Kris Van Damme.

Les stars trouvent toutes une manière différente de s'occuper pendant le confinement. Certains font de la pédagogie en demandant à leurs fans de rester chez eux, quand d'autres font des lives sur les réseaux sociaux. Jean-Claude Van Damme a trouvé mieux. Il réalise, avec ses fils Nic et Kris, des courts-métrages totalement what the fuck qu'il publie sur sa chaîne YouTube.

Deux courts-métrages bien barrés

L'acteur belge Jean-Claude Van Damme a trouvé une manière originale de passer le temps. Lui qui a débuté sa carrière dans les années 1980 comme cascadeur a depuis une filmographie bien remplie. Que ce soit dans Kickboxer, Universal Soldier ou Expendables 2, l'acteur est devenu une figure inimitable. En ce moment, alors qu'il est confiné avec sa famille, il propose des courts-métrages plein d'auto-dérision.

Le 27 mars dernier, il publiait JCVD's Day Out. Un petit clip de trois minutes dans lequel JCVD va faire son petit jogging. Pendant sa sortie il rencontre quelques passants à qui il va porter de l'aide. Sa méthode : des bons gros kicks à l'ancienne. Une vidéo décalée dans laquelle l'unique Van Damme utilise la violence à bon escient. Avec sa démarche volontairement comique, il donne des coups de pieds pour dire bonjour, respectant ainsi les distances de sécurité. Il continue sa route et empêche un homme de s'étouffer avec un bon coup de pied dans le ventre. Bref, vous avez compris le délire.

Il y a trois jours, Van Damme a récidivé, en offrant une autre vidéo totalement décérébrée intitulée The Canine Hero. Cette fois, il s'affiche en super-héros. Affublé d'une cape faite maison, il parcourt son quartier pour sauver les chiens. En grand défenseur de la race canine, il protège les meilleurs amis de l'homme contre différents dangers. Encore une fois, le côté absurde des situations, fait mouche.

Des vidéos relativement drôles pour leur approche volontairement amatrice. Certainement filmées au portable, elles proposent un montage enfantin, et une auto-caricature permanente de l'acteur. Un divertissement plein d'auto-dérision, où Van Damme prouve encore qu'il en a rien à faire de son image. Et finalement, c'est ce qu'on aime.

https://youtu.be/zgWlY5VPx9I

https://youtu.be/Kizyoy-VVYs