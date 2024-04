Ce soir à la TV : casting de stars et succès pour une tragique histoire vraie

En 2000, Wolfgang Petersen porte à l'écran avec "En pleine tempête" un drame très connu aux États-Unis : la disparition du bateau de pêche "Andrea Gail" et de son équipage pendant la "tempête parfaite" d'octobre 1991. Une histoire vraie, incarnée par un casting de stars, et un grand succès dans les cinémas.

En pleine tempête, grand succès de l'an 2000

Si, cette année-là, Gladiator n'avait pas capté toute la lumière, le succès du film de Wolfgang Petersen En pleine tempête aurait été encore plus éclatant. Nommé aux Oscars 2001 dans les catégories Meilleur son et Meilleurs effets visuels, En pleine tempête repart bredouille puisque le film de Ridley Scott gagne 5 Oscars, dont ces deux-là, sur 12 nominations au total. Mais le film de Wolfgang Petersen, qui raconte le naufrage de l'Andrea Gail, chalutier pris dans la "Perfect Storm" de la fin octobre 1991 sur la côte Est des États-Unis, n'en est pas moins un très solide divertissement, auquel le public a réservé un accueil chaleureux.

Au terme d'une saison décevante, Billy Tyne, capitaine de l'Andrea Gail, joue son va-tout et décide de tenter sa chance dans la zone du Cap Flemish. Son équipage accepte le risque, et s'en voit récompensé: la pêche s'avère bonne, miraculeuse même. Mais au même moment, trois fronts dépressionnaires convergent rapidement vers la zone. La tempête se lève, si rapide, si violente, que les services météo sont pris de court. Linda Greenlaw, collègue et amie de Billy, tente vainement de l'alerter. L'Andrea Gail, pris dans la tourmente, livrera seul son ultime combat contre les éléments déchaînés…

Lors de sa sortie durant l'été 2000, il réalise le troisième meilleur démarrage aux États-Unis pour un film sorti le week-end du 4 juillet, derrière Independence Day et Men In Black, avec 41,3 millions de dollars de recettes. Au terme de son exploitation, il rapporte 328,7 millions de dollars dans le monde, pour un budget estimé entre 120 et 140 millions de dollars. Du côté des critiques, plutôt mitigées, si les effets spéciaux et les performances du casting sont unanimement saluées, le scénario est pointé du doigt pour sa faiblesse et le développement pauvre de ses personnages.

Pluie de stars sur océan déchaîné

Pour constituer l'équipage de l'Andrea Gail, Wolfgang Petersen a rassemblé un casting flamboyant. Son capitaine, Frank William "Billy" Tyne, est incarné par George Clooney, Harrison Ford, Nicolas Cage et Mel Gibson ayant précédemment décliné l'offre du rôle pour différentes raisons. Robert "Bobby" Shatford est interprété par Mark Wahlberg et Dale "Murph" Murphy, le plus expérimenté de l'équipage, par John C. Reilly. Les autres membres de l'équipage sont incarnés par William Fichtner, John Hawkes et Allen Payne. À terre ou sur d'autres navires, on retrouve aussi Diane Lane, petite amie de "Bobby", Mary Elizabeth Mastrantonio, capitaine d'un autre bâteau de pêche, ou encore Karen Allen et Michael Ironside.

En pleine tempête ©Warner Bros.

Une tragique histoire vraie

Le succès et la notoriété d'En pleine tempête s'expliquent en partie par le fait qu'il s'agit d'une histoire vraie, que le film raconte plutôt fidèlement. Plutôt seulement, puisque les studios Warner Bros. y ont ajouté des éléments fictifs précédant le naufrage et certains points de relations entre les personnages, que la famille de "Billy" Tyne, notamment, ont dénoncé comme faux, poursuivant les studios en justice.

Mais le film est bien adapté du récit du journaliste Sebastian Junger, publié en 1998. Témoin lui-même de cette "tempête parfaite", Sebastian Junger avait ensuite rencontré les membres des familles des disparus de l'Andrea Gail, et écrit son livre En Pleine tempête depuis ces témoignages. Le film de Wolfgang Petersen reprend donc cette tragédie, utilisant les véritables noms des victimes du naufrage et de leurs proches, pour raconter dans un film ultra-spectaculaire la disparition de l'Andrea Gail et de ses marins. L'épave, comme son équipage, n'ont jamais été retrouvés.