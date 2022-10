En soutien aux Iraniennes, les femmes du cinéma français se coupent les cheveux

Elles sont actrices, comédiennes, chanteuses. En soutien à la lutte des femmes iraniennes pour leur liberté, suite à la mort de Mahsa Amini, arrêtée et détenue par la police des moeurs iraniennes, plus de cinquante artistes françaises se coupent les cheveux dans une vidéo qui fait sensation.

Pour ne pas oublier Mahsa Amini

Le 16 septembre 2022, un crime d'État révoltait l'Iran et le monde tout entier. Arrêtée le 13 septembre à Téhéran par la police des moeurs iraniennes parce qu'elle n'était pas correctement voilée, ou selon le terme officiel pour "port de vêtements inappropriés", Mahsa Amini, étudiante de 22 ans décède trois jours plus tard. Les autorités nient alors toute responsabilité, invoquant un problème cardiaque. Une version vite contredite par un scanner du crâne de la jeune fille présentant une fracture, une hémorragie et un oedème cérébral. Des blessures mortelles potentiellement dus à des coups répétés à la tête.

Photo de Mahsa Amini issue de ses réseaux sociaux ©IranWire/REUTERS

Depuis, d'importantes manifestations ont pris place dans les grandes villes d'Iran, durement réprimées par le régime. Les morts se comptent par dizaines, et des centaines de femmes ont été arrêtées. En signe de protestation, des femmes iraniennes de tout âge et de toute classe sociale retirent publiquement leur voile, symbole religieux d'une relégation sociale et d'une domination archaïque dont elles ne veulent plus. De très nombreuses personnalités du monde entier ont alors exprimé leur soutien. En France, des artistes féminines - actrices de cinéma, comédiennes et chanteuses - se sont filmées en train de se couper les cheveux, dans une vidéo très vite devenue virale.

Juliette Binoche, Mélanie Laurent, Isabelle Adjani et tant d'autres

Sur une version en farsi de l'hymne résistant Bella Ciao, Juliette Binoche ouvre cette vidéo de 2mn20, prononçant "For freedom" et se coupant une mèche conséquente de cheveux. Suivent ensuite Marion Cotillard, Isabelle Adjani, les chanteuses Pomme et Angèle, Mélanie Doutey, Bérénice Bejo, Isabelle Huppert, Laure Calamy, Isabelle Carré, Anna Mouglalis, Julie Gayet...

Au total, elles sont plus de cinquante à afficher par ce geste leur soutien aux femmes iraniennes. Si la longueur de coupe varie de l'une à l'autre, le symbole est fort. Publiée notamment sur Twitter mercredi 5 octobre au matin, la vidéo compte déjà presque 600 000 vues et plus de 5 000 retweets sur ce réseau social.