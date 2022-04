En un battement : la série Netflix est-elle tirée d'une histoire vraie ?

Diffusée depuis le 20 avril dernier sur Netflix, la série colombienne "En un battement" s'est rapidement hissée dans les programmes les plus visionnés de la plateforme. Il faut dire que son sujet passionne les abonnés, d’autant plus que la série s’inspire de certains faits réels pour crédibiliser son sujet.

En un battement : au cœur d’une affaire sombre

On le sait, Netflix est une plateforme qui donne sa chance à tous les artistes. De ce fait, le succès de certaines fictions produites par le géant du streaming ne vient pas que de productions anglo-saxonnes ou européennes. On peut aussi voir une modeste série colombienne telle qu’En un battement devenir un véritable phénomène. Ainsi, la fiction qui compte 14 épisodes fait actuellement partie des tendances que conseille la plateforme. Une juste récompense pour une série qui se montre haletante de bout en bout.

En un battement ©Netflix

En effet, En un battement suit Simon, dont la vie bascule lorsque sa femme Valeria est brutalement assassinée car victime d’un horrible trafic d’organes. Ce plan machiavélique a été orchestré par un riche homme d’affaires, dont l'objectif était de pouvoir récupérer le cœur de Valeria afin de sauver sa femme Camila. Révolté, Simon va tout faire pour enquêter et retrouver les responsables de la mort de son épouse. Cependant, par le plus étrange des hasards, il va croiser la route de Camila et tomber éperdument amoureux d’elle. Toutefois, leur amour survivra-t-il à l’horrible vérité ?

Au-delà du réel

Si l’histoire d’En un battement est à dormir debout, le contexte est, lui, bien réel. En effet, le trafic d’organes est un problème véritable en Colombie. L'Organisation mondiale de la santé considère même que la Colombie est l'une des cinq destinations les plus importantes pour le "tourisme de transplantation". Dans les années 90, des enfants des rues étaient d’ailleurs kidnappés afin qu’on leur prélève des organes pour les revendre à des cliniques privées. Autant dire que l’horreur présente dans la série Netflix est vraie.

Les scénaristes se sont aidés d’experts sur le sujet. C’est ainsi que l’on retrouve des enquêteurs et des médecins crédités comme consultants afin de rendre ce sujet encore plus authentique et crédible à l’écran, comme le déclarent Ana Piñeres et Clara María Ochoa, productrices exécutives de la série :