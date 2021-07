Encanto : découvrez la bande-annonce du Disney de Noël

Les studios Disney viennent de dévoiler la première bande-annonce de leur prochain film d’animation : "Encanto, La Fantastique famille Madrigal". Direction la Colombie !

Encanto : Disney continue de s’ouvrir à la diversité

Après avoir dévoilé une superbe affiche dans la journée, le studio aux grandes oreilles vient de publier la première bande-annonce de Encanto, La Fantastique famille Madrigal. Il s’agit du prochain film d’animation de la firme, réalisé par Jared Bush (le scénariste de Vaiana et de Raya et le Dernier Dragon qui signe ici sa première réalisation) et Byron Howard (Zootopie, Raiponce).

Encanto, La Fantastique famille Madrigal ©Disney

Après avoir parcouru les Caraïbes avec Vaiana et les plaines asiatiques avec Raya et le Dernier Dragon, Disney continue son tour du monde en emmenant ses spectateurs directement en Colombie. Encanto raconte le destin de la famille Madrigal, dont chacun des membres a des pouvoirs bien spéciaux. Tous ? Sauf Mirabel, qui est la seule à ne posséder aucun don particulier. Cette dernière doit accepter de grandir dans une famille qui se sert constamment de ses pouvoirs magiques. Par exemple, le plus jeune de la fratrie à la capacité de se métamorphoser en qui il souhaite. Mais Mirabel a beau attendre, rien ne se passe…

Une première bande-annonce colorée

Disney vient donc de dévoiler la toute première bande-annonce de Encanto, La Fantastique famille Madrigal. Le studio invite les spectateurs à plonger dans l’exceptionnelle, la fantastique et la magique Casa Madrigal, une superbe maison en Colombie. Pour le moment, l’intrigue demeure assez floue. Et si ce n’est les pérégrinations de Mirabel qui cherche à s’accepter elle-même, on ne sait pas encore quels seront les autres tenants et aboutissants de l’intrigue. Côté casting, c’est la comédienne Stephanie Beatriz, star de Brooklyn 99, qui va doubler la jeune Mirabel.

Encanto, La Fantastique famille Madrigal ©Disney

Encanto, La Fantastique famille Madrigal sera donc le quatrième film d’animation de Disney à explorer l’Amérique latine après Saludos amigos! (1942), Les trois caballeros (1944) et Kuzco, l'empereur mégalo (2000). Encanto, qui signifie enchanté en espagnol, est attendu le 24 novembre prochain dans nos salles obscures. Contrairement à Raya et le Dernier Dragon, le film de Byron Howard et Jared Bush ne sortira pas exclusivement sur Disney+.