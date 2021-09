Encanto : le Disney de Noël dévoile sa bande-annonce enchantée

« Encanto, la fantastique famille Madrigal » dévoile une nouvelle bande-annonce. Il s’agit du prochain film d’animation Disney, attendu le 24 novembre prochain dans les salles obscures.

Encanto : Disney animation est de retour

Alors que Raya et le Dernier Dragon est sorti directement sur Disney+ et que Ron Débloque est attendu le 20 octobre prochain, Disney vient de partager la bande-annonce de son film d'animation de Noël : Encanto, la fantastique famille Madrigal. Il s’agit de la nouvelle production de Byron Howard, à qui l’on doit notamment Volt, Raiponce et Zootopie. Cette fois, il s’entoure de Jared Bush et Charise Castro Smith pour lui prêter main forte.

Encanto, la fantastique famille Madrigal ©Disney

Après avoir parcouru les Caraïbes avec Vaiana et les plaines asiatiques avec Raya et le Dernier Dragon, Disney continue son tour du monde en emmenant ses spectateurs directement en Colombie. Encanto raconte le destin de la famille Madrigal, dont chacun des membres a des pouvoirs bien spéciaux. Tous ? Sauf Mirabel, qui est la seule à ne posséder aucun don particulier. Cette dernière doit accepter de grandir dans une famille qui se sert constamment de ses pouvoirs magiques. Par exemple, le plus jeune de la fratrie a la capacité de se métamorphoser en qui il souhaite. Mais Mirabel a beau attendre, rien ne se passe…

Une bande-annonce qui promet un film touchant

Encanto, qui signifie "enchanté" en espagnol, sera donc le 60ème film d'animation Disney et explorera, quatre ans après Coco, l'Amérique latine. Cette bande-annonce de Encanto promet une aventure humaine et colorée de haute volée. Un récit magique qui présentera un voyage passionnant composé de terribles dangers, de pouvoirs et de créatures en tout genre. Comme souvent chez Disney, la famille sera au centre de cette intrigue qui promet d’être explosive. Côté casting vocal, la distribution est dominée par la comédienne Stephanie Beatriz, star de Brooklyn 99, qui va doubler la jeune Mirabel. Le reste du casting se compose notamment de Wilmer Valderrama, Angie Cepeda ou encore Rhenzy Feliz.