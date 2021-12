Encanto : l'histoire vraie derrière la chanson de Luisa

"Encanto, la fantastique famille Madrigal" est le dernier né de la famille Disney. Actuellement en salles, il enchante les spectateurs avec sa superbe animation et ses chansons entraînantes. Focus sur un des morceaux phares du film : la chanson de Luisa.

Encanto : le dernier né des studios Disney

Comme à chaque fin d'année, Disney a remis du baume au coeur au public en dévoilant un nouveau film d'animation. Sorti dans les salles françaises le 24 novembre dernier, Encanto, la fantastique famille Madrigal met en vedette une fratrie un peu spéciale. En effet, chaque membre est doté d'un pouvoir magique, conféré par leur maison enchantée appelée Encanto. Enfin presque. Mirabel, une des filles de la famille, n'a reçu aucun don particulier, ce qui la fait se sentir exclue. Mais lorsque la magie de l'Encanto se retrouve menacée, elle se révèle être l'unique espoir de cette famille extraordinaire.

Encanto, la fantastique famille Madrigal © Disney Studios

Arrivé il y a tout juste deux semaines dans les salles françaises, Encanto est toujours à la tête du box-office héxagonal avec déjà le million d'entrées dépassé. Au niveau mondial, il a déjà dépassé les 100 millions de dollars de recettes.

Les chansons : la grosse réussite du film

En plus d'une réflexion profonde sur les liens familiaux et une animation sublime, la grosse réussite d'Encanto réside également dans les chansons qui rythment le film. Une en particulier sort du lot : la chanson de Luisa, baptisée Under the Surface en VO (et Sous les apparences en VF). Elle aborde le pouvoir magique de la grande soeur de Mirabel (une force surhumaine), et son pendant : la charge mentale qu'il représente. En effet, Luisa est sans cesse sollicitée par son entourage pour effectuer des tâches physiques, quitte à s'oublier elle-même. La séquence illustre parfaitement ce sentiment de lassitude, avec de magnifiques animations.

Une inspiration intime

Écrite par Lin-Manuel Miranda, la chanson de Luisa a une résonance très personnelle pour lui. En effet, il a confié lors d'un entretien donné à Variety qu'elle avait été inspirée par sa grande-soeur. À travers ce morceau, il voulait à la fois lui témoigner son amour, et lui demander pardon.

Je suis le bébé de la famille. J'ai une soeur qui a six ans de plus que moi, et elle en a bavé. Cette chanson est une déclaration d'amour et de pardon à ma soeur. Je l'ai vue subir la pression d'être la plus âgée, et de devoir gérer tous les problèmes, pour que je n'en ai aucun. Je me rappelle d'un matin de Noël où mes parents l'ont réveillée tôt pour qu'elle les aide à tout préparer pour que tout soit prêt pour mon réveil. Tous ces moments m'ont inspiré la chanson de Luisa

a déclaré Lin-Manuel Miranda.