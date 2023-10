Encanto : où en est la suite du film ? On y voit un peu plus clair

En 2021, Disney sort "Encanto, La Fantastique famille Madrigal", une comédie musicale animée passionnante sur la culture colombienne. Qu'en est-il de la suite ? Une des productrices a donné des indications.

Encanto : l'énorme succès de 2021

En 2021, Encanto, La Fantastique famille Madrigal sort dans les salles obscures. Nouveau film d’animation produit par les studios Disney, le récit se concentre sur une famille colombienne pas comme les autres. En effet, chaque membre de la famille Madrigal est doté d’un pouvoir. Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier. Lorsque la magie de l'Encanto est menacée, seule l’enfant ordinaire de la famille possède la clé pour résoudre le problème.

Nommé à trois reprises aux Oscars, Encanto, La Fantastique famille Madrigal est reparti avec la statuette du Meilleur film d’animation, à la barbe de Flee, Luca, Les Mitchell contre les Machines et Raya et le Dernier Dragon.

Côté box-office, Encanto a rapporté plus de 256 millions de dollars de recettes à travers le monde, mais a surtout connu un immense succès aux USA où le film est sorti sur Disney+ en décembre 2021. Il a également été le long-métrage le plus streamé de l'année 2022. La chanson phare du film, We Don't Talk About Bruno, est, en outre, devenue la chanson Disney la plus écoutée de tous les temps.

L'univers en expansion

En février 2022, Bob Chapek, le PDG de la firme à ce moment-là, avait déclaré qu'Encanto ne serait pas qu'un simple film, mais allait marquer le début d'une franchise, sans pour autant officialiser une suite. Depuis remplacé par Bob Iger, l'idée de lancer un véritable univers autour du long-métrage est toujours d'actualité, si l'on en croit les récentes déclarations de la productrice du film.

Ainsi, lors d’une interview avec The Direct, à l'occasion de la sortie du court-métrage Il était une fois un studio sur Disney+, la productrice d'Encanto, Yvett Merino, a commenté la possibilité de retourner bientôt dans l'univers coloré du film, et a confirmé que l'équipe travaillait toujours dessus :

Nous allons continuer à travailler sur ce que cela signifie réellement. Mais nous sommes tellement époustouflés par la réaction et par la manière dont « Encanto » a touché tant de gens. Nous continuons de réfléchir à différentes manières de maintenir le monde en vie. Je sais qu'ils ont un peu teasé le retour en Encanto à la D23, peut-être dans un des parcs à thèmes. Et nous aimons ça…

Ainsi, Encanto pourrait faire son retour non pas sur les écrans, mais à travers une possible attraction pour les parcs Disneyland. En tout cas, la productrice a continué en admettant, qu’à l’heure actuelle, il n’y avait encore rien d’officiel autour d’une suite en Encanto :

Nous travaillons en étroite collaboration avec nos amis de l'édition et des produits de consommation pour nous assurer qu'il y a toujours des idées, des besoins et des désirs différents, pour que cela reste vivant. Je n'ai rien d'officiel à dire, mais j'adore le monde « Encanto » et j'ai hâte de le voir se développer dans l'ensemble de l'entreprise.

Étant donné que Disney étend ses univers à la fois sur grand écran et sur Disney+, on pourrait tout aussi bien retrouver les personnages d'Encanto dans une série (pourquoi pas un préquel sur Bruno ?).