Enfin le film que les fans de Jurassic Park attendaient ? Jurassic World Renaissance nous redonne espoir

Et si le quatrième film de la saga "Jurassic World" se révélait être une bonne surprise ? Des nouvelles images de "Jurassic World : Renaissance" redonnent espoir dans la saga, et annoncent un bel hommage au "Jurassic Park" de Steven Spielberg qui a fait rêvé tant de spectateurs.

Jurassic World Renaissance : des nouvelles images enthousiasmantes

Et si ce quatrième film Jurassic World portait bien son nom ? Après l'énorme déception qu'a été Jurassic World : Le Monde d'après pour de nombreux fans de la saga, l'espoir était bien mince concernant ce quatrième opus baptisé Jurassic World Renaissance. Et pourtant, ces nouvelles images dévoilées par Universal nous donne encore envie d'y croire.

Tout d'abord, le scénario est signé de la main de David Koepp, le scénariste du tout premier Jurassic Park. Ensuite, c'est Gareth Edwards qui a été choisi pour le mettre en scène. Et son travail sur la saga Godzilla ne peut qu'être positif pour s'attaquer à un autre monstre sacré du cinéma.

L'intrigue, enfin, a de quoi exciter les aficionados de Jurassic Park. En effet, le film revient aux origines mêmes du premier film : une équipe de scientifiques est envoyée sur un ancien site de recherche ayant servi de site expérimental pour faire naître les dinosaures présents dans le film original de Steven Spielberg. Et les premiers essais n'ont pas tous été fructueux. Ainsi, plusieurs créatures hybrides sont encore vivantes sur l'île, dont une possédant un ADN qui représente un espoir pour la recherche médicale. À la tête de cette mission, on retrouve une dénommée Zora (Scarlett Johansson), épaulée par Duncan (Mahershala Ali), et le docteur Henry Loomis (Jonathan Bailey).

Une scène rêvée par les fans

Peut-être que les producteurs ont décidé de rattraper l'énorme bide qu'a été Jurassic World 3 en offrant aux fans ce qu'ils attendent : un retour aux origines de la saga Jurassic Park.

En plus de leur présenter les prototypes des premiers dinosaures vus dans le film de 1992, Jurassic World Renaissance contient une scène que beaucoup de fans du roman de Michael Crichton ont rêvé de voir adapter à l'écran : la scène de la rivière, à bord des canots.

En effet, cette scène aurait dû être présente dans le premier Jurassic Park, mais s'est arrêtée à l'étape du storyboard. On y découvrait Alan Grant, Lex, et Tom descendre une rivière sur un petit bateau gonflable, avant de tomber nez à nez avec l'impression T-Rex. Eh bien cette scène sera cette fois-ci bien présente dans Jurassic World : Renaissance, avec des personnages différents, mais qui tomberont, eux aussi, face au T-Rex !

Attendu dans les salles françaises le 4 juillet prochain, ce nouveau film de la saga Jurassic redonne enfin espoir aux fans des dinos et s'annonce autant comme un hommage à Jurassic Park que comme un survival haletant.