Enola Holmes 2 : la jeune détective est de retour dans les premières images du film Netflix

Netflix a profité de son événement Tudum pour dévoiler la première bande-annonce d'"Enola Holmes 2". La comédienne Millie Bobby Brown est de retour dans la peau de la jeune détective, qui tente de lancer sa carrière en solitaire.

C'est quoi l'événement Tudum ?

Portant le nom inspiré du bruit que fait le logo Netflix au début de chacune de ses productions, Tudum est un événement virtuel gratuit pour les fans. Un rendez-vous pendant lequel la plateforme fait la promotion de ses futures productions. L'entreprise a profité de cette réunion en ligne et internationale pour dévoiler des images inédites d’œuvres comme The Witcher, La Chronique des Bridgerton, Stranger Things, Tyler Rake 2, Squid Game ou encore Enola Holmes 2. Ainsi, les fans du détective créé par Arthur Conan Doyle ont pu découvrir les toutes premières images d'Enola Holmes 2, deuxième volet de la saga consacrée à la petite sœur du célèbre Sherlock Holmes.

Enola Holmes 2 ©Netflix

Une bande-annonce pour Enola Holmes 2

En 2021, le réalisateur Harry Bradbeer, qui s'est illustré sur des épisodes de séries comme Sugar Rush, Grantchester ou encore No Offence, signait son tout premier long-métrage sur Netflix avec Enola Holmes. L'occasion de se concentrer sur la petite sœur de Sherlock Holmes, beaucoup moins célèbre que ce dernier. Pour incarner la détective en herbe, c'est Millie Bobby Brown, pierre angulaire de la famille Netflix grâce à son rôle récurrent dans la série Stranger Things, qui a été sélectionnée. Quant au grand Sherlock Holmes, il est cette fois campé par Henry Cavill, qui fait lui aussi partie de la famille Netflix depuis The Witcher. Si Harry Bradbeer ne signe pas un chef d’œuvre du septième art, Enola Holmes s'est avéré être un joyeux divertissement, une production légère et dépaysante, parfaite pour le jeune public.

Les premières images d'Enola Holmes 2 annoncent une suite dans la continuité du premier volet. Harry Bradbeer est de retour derrière la caméra, tandis que Millie Bobby Brown et Henry Cavill reprennent leurs rôles respectifs. Une bande-annonce qui restitue le ton léger de cette saga, et qui va pousser la jeune Enola à faire équipe, malgré elle, avec son grand frère. Des images qui rappellent aussi que la jeune protagoniste a l'habitude de briser le quatrième mur pour parler à ses spectateurs. On doute que cette suite soit révolutionnaire, mais elle devrait logiquement être un joyeux divertissement, dans la lignée du premier volet. Rendez-vous le 4 novembre prochain pour découvrir la nouvelle enquête d'Enola Holmes.