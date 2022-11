Enola Holmes 2 : l'histoire vraie derrière le film Netflix

Avec "Enola Holmes 2", Millie Bobby Brown fait son retour dans la peau de la brillante détective. Pour sa première affaire officielle, l'héroïne enquête dans une fabrique d'allumettes où les employées sont exploitées et où la révolte gronde. Un cadre et des péripéties inspirés de faits réels.

Enola Holmes 2 : l'arrivée d'un ennemi emblématique

Deux ans après sa première aventure, Millie Bobby Brown est de retour dans la peau d'Enola Holmes sur Netflix. L'héroïne créée par l'écrivaine Nancy Springer, petite soeur des célèbres Sherlock (Henry Cavill) et Mycroft (Sam Claflin), a ouvert sa propre agence mais peine à attirer des clients, car ils ne la prennent pas au sérieux. Elle parvient tout de même à se lancer dans sa première affaire officielle lorsqu'une adolescente prénommée Bessie (Serrana Su-Ling Bliss) la charge de retrouver sa grande soeur Sarah Chapman (Hannah Dodd).

Enola Holmes se met à enquêter dans une fabrique d'allumettes tenue par une riche famille, où les employées meurent du typhus et où travaillait la jeune femme disparue. Ses investigations la conduisent à collaborer avec son frère Sherlock, qui doit quant à lui résoudre des énigmes dispersées dans Londres par son plus grand ennemi, dont il n'a pas encore découvert l'identité.

Enola Holmes 2 ©Netflix

Helena Bonham Carter, David Thewlis, Louis Partridge, Susan Wokoma, Adeel Akhtar et Sharon Duncan-Brewster complètent la distribution de ce deuxième volet toujours réalisé par Harry Bradbeer (Fleabag, Killing Eve). Un opus pour lequel le metteur en scène et le scénariste Jack Thorne se sont en partie inspirés d'une histoire vraie.

Une intrigue basée sur une véritable révolte

ATTENTION, les lignes qui suivent contiennent des spoilers !

Dans la conclusion d'Enola Holmes 2, l'héroïne comprend que les employées de l'usine ne décèdent pas à cause du typhus mais à cause d'un phosphore de mauvaise qualité utilisé pour la conception des allumettes. Aux côtés de Sarah et de sa petite soeur Bessie (Serrana Su-Ling Bliss), elle se joint à la colère générale des travailleuses. Une péripétie qui s'inspire de la grève des ouvrières de la manufacture Bryant & May, organisée à Londres en 1888 et soutenue par la militante socialiste et féministe Annie Besant.

Enola Holmes (Millie Bobby Brown) - Enola Holmes 2 ©Netflix

Cette dernière s'insurge contre le traitement déplorable des employées généralement adolescentes. Des méthodes qu'elle qualifie d'esclavage dans un article publié dans son journal The Link : A Journal for the Servants of Man.

Pendant près de 20 ans, plusieurs mouvements de révolte ont lieu pour lutter contre des conditions de travail très précaires et des salaires extrêmement bas mais celui de 1888 fait véritablement date. Le fait de tremper les allumettes dans du phosphore blanc, moins coûteux que le phosphore rouge mais plus toxique, engendre par ailleurs de graves problèmes de santé pouvant aller jusqu'au décès. Les dents et les gencives des ouvrières pourrissent, ce qui provoque des abcès et des fistules.

Sarah Chapman, l'une des figures du mouvement

Figure de ce mouvement ayant réellement existé, Sarah Chapman est l'une des ouvrières qui demande de l'aide à Annie Besant. Le 11 juillet 1888, environ 1400 ouvrières cessent leur activité. Trois semaines après le début de la grève, les dirigeants de Bryant & May acceptent leurs revendications, améliorent les conditions de travail et augmentent les salaires, supprimant également les punitions visibles dans Enola Holmes 2.

Interrogée par la BBC en 2013 pour le 125e anniversaire de la révolte, la spécialiste du sujet Louise Raw - qui lui a consacré un ouvrage - déclare :

Ces ouvrières ont montré la voie à d'autres travailleuses exploitées. Ce n'est pas une coïncidence si des vagues de grève ont suivi, y compris la grande grève des dockers en 1889. C'étaient les mères de tout le mouvement ouvrier moderne et du Parti travailliste.

Un événement qui a selon elle "changé le monde".