Enola Holmes 3 : Netflix partage une bonne nouvelle !

Enola Holmes va mener une troisième enquête sur Netflix. L’héroïne incarnée par Millie Bobby Brown sera au cœur d’un troisième film, qui vient de franchir une étape importante.

Enola Holmes reviendra pour une nouvelle enquête

Basé en partie sur la série de romans Les Enquêtes d’Enola Holmes écrite par Nancy Springer, le premier film Enola Holmes avec Millie Bobby Brown est sorti sur Netflix en 2020. L’actrice y incarnait pour la première fois la petite sœur de Sherlock Holmes, qui se lançait dans sa propre enquête.

Enola Holmes a été l’un des plus gros cartons de Netflix l’année de sa sortie. Le service de streaming n’a donc pas hésité à lancer le développement d’un deuxième opus, dévoilé deux ans plus tard. Celui-ci a à son tour très bien marché parmi les abonnés de la plateforme. De quoi permettre à la franchise de se poursuivre.

Les caméras tournent pour le troisième film

Comme nous vous l’avions annoncé en novembre 2023, un troisième film Enola Holmes a été mis en chantier. Près d’un an et demi plus tard, Netflix vient de partager une bonne nouvelle sur celui-ci. Via son compte instagram, la plateforme de streaming a annoncé que le long-métrage était désormais en tournage. Elle a également partagé plusieurs clichés de Millie Bobby Brown et Louis Partridge dans les coulisses du film.

Aux côtés de l’interprète d’Enola Holmes, l’acteur qui joue Tewkesbury est donc lui aussi de retour dans ce troisième opus. Henry Cavill, Helena Bonham Carter, Himesh Patel et Sharon Duncan-Brewster reprennent eux aussi leurs rôles respectifs de Sherlock, Eudoria, du Dr Watson et de Mira Troy.

Philip Barantini prend les commandes

En revanche, un changement s’opère derrière la caméra. Alors que Harry Bradbeer avait réalisé les deux premiers Enola Holmes, il cède sa place à Philip Barantini pour ce troisième film. Ce dernier a réalisé le film ainsi que la série The Chef, et est connu pour son utilisation fréquente du plan-séquence. Il fait beaucoup parler de lui depuis plusieurs semaines puisqu’il a également réalisé les quatre épisodes de la série phénomène Adolescence.

Philip Barantini portera à l’écran un scénario écrit par Jack Thorne. Un homme qu’il connait bien puisqu’il a déjà collaboré avec lui pour Adolescence. Le scénariste a déjà signé le script des deux premiers Enola Holmes. Pour le troisième film, il nous emmènera cette fois du côté de Malte, où l’héroïne incarnée par Millie Bobby Brown devra faire face à « une affaire complexe et périlleuse » d’après le synopsis officiel.

Netflix ne nous a pas encore partagé la date de sortie d’Enola Holmes 3. Le film ne devrait pas sortir après 2026.