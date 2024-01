Enquête sur un scandale d'état : comment comprendre la fin de ce thriller ?

En 2022, Thierry de Peretti raconte dans "Enquête sur un scandale d'état" les investigations d'un journaliste et les révélations d'un informateur sur un scandale impliquant le grand patron des stups. Une histoire vraie qui n'a pas encore dit toute sa vérité, et un film dont la fin est particulièrement troublante.

Un grand récit d'investigation

En 2022, Thierry de Peretti s'empare d'un des plus grands scandales judiciaires français du 21e siècle dans Enquête sur un scandale d'état. Son film raconte l'histoire vraie du journaliste de Libération Emmanuel Fansten (Stéphane Vilner dans le film, incarné par Pio Marmaï) et de l'informateur Hubert Avoine (Hubert Antoine dans le film, incarné par Roschdy Zem), qui ont ensemble révélé des faits suggérant l'implication personnelle du grand patron des stups entre 2010 et 2016, François Thierry (Jacques Billard dans le film, incarné par Vincent Lindon), dans un vaste trafic international de stupéfiants.

Enquête sur un scandale d'état s'inspire du livre L'infiltré d'Hubert Avoine et Emmanuel Fansten, publié en 2017 et qui relate leur enquête sur "l'affaire François Thierry". Mais plutôt que d'en faire un film documentaire, Thierry de Peretti a choisi d'en faire un de fiction, tout en respectant le récit de L'infiltré. Le choix de la fiction permet notamment d'accélérer la narration, de la "tendre", pour qu'Enquête sur un scandale d'état se déroule comme un thriller.

Mais ce choix de fiction sert aussi un autre projet de Thierry de Peretti : proposer un film sur la construction de la vérité. C'est-à-dire, essayer de comprendre pourquoi Hubert Avoine/Hubert Antoine, ancien informateur a décidé de dénoncer François Thierry. Pourquoi Emmanuel Fansten/Stéphane Vilner a décidé d'enquêter et de faire un livre, et aussi pourquoi François Thierry/Jacques Billard aurait pu agir de la sorte. Qui dit vrai ? Qui est motivé par l'intérêt collectif plutôt que par l'intérêt personnel ?

Comment comprendre la fin du film ?

Enquête sur un scandale d'état se termine sur une séquence du procès en diffamation intenté par Jacques Billard contre Stéphane Vilner et Libération, un an après la publication de L'Infiltré en 2017. À l'issue de l'audition de la directrice de publication de Libération et de Jacques Billard, ce dernier échange quelques mots avec Stéphane Vilner. En substance, si le flic peut imaginer s'être fait "avoir" par son informateur principal - le trafiquant Sofiane Hambli, nommé Karim Fassi dans le film -, alors peut-être Stéphane Vilner s'est-il fait aussi "avoir" par Hubert Antoine...

Enquête sur un scandale d'état ©Pyramide

Ce court échange final est décisif entre les deux hommes, d'autant plus qu'Hubert Antoine est décédé avant ce procès en diffamation, et n'est donc plus là pour apporter sa version des faits, ni connaître le dénouement des différentes instructions judiciaires lancées sur l'affaire.

Suite à cette séquence, on retrouve Stéphane Vilner à la rédaction de Libération où il argumente pour que cette affaire continue à être couverte dans les pages du quotidien. Puis, en voix-off, on l'entend raconter qui était Hubert Antoine, et on comprend que le journaliste croit en l'honnêteté de la démarche et des révélations de l'informateur. Mais une ultime séquence, un flashback, vient instiller un dernier doute dans Enquête sur un scandale d'état.

L'empire du doute

On voit en effet dans cette dernière séquence en flashback Hubert Antoine, quelque part en Espagne sur la terrasse de ce qui pourrait être une maison close, avant qu'il n'en descende pour monter dans une voiture qui fait vraisemblablement partie d'un go fast. Le convoi démarre et Enquête sur un scandale d'état se termine sur ces images.

Hubert Antoine, impliqué en tant qu'informateur dans le trafic de stupéfiants, était-il aussi, tout simplement, un trafiquant ? A-t-il dénoncé Jacques Billard par esprit de justice, ou pour satisfaire une vengeance personnelle et connaître son heure de gloire ?

Hubert Antoine (Roschdy Zem) - Enquête sur un scandale d'état ©Pyramide

Nous avions rencontré Thierry de Peretti à l'occasion de la sortie au cinéma d'Enquête sur un scandale d'état. Au sujet de son idée pour son film, il avait ainsi déclaré :