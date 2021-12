Entretien avec un vampire : Kirsten Dunst se remémore ses souvenirs avec Brad Pitt et Tom Cruise

En 1994, le cinéaste Neil Jordan réunit un casting impressionnant, notamment composé de Tom Cruise et Brad Pitt pour mettre en scène « Entretien avec un vampire ». Des années plus tard, Kirsten Dunst revient sur cette expérience.

Entretien avec un vampire : la rencontre au sommet entre Brad Pitt et Tom Cruise

En 1994, les deux stars internationales Brad Pitt et Tom Cruise se réunissent enfin à l'écran pour Entretien avec un vampire. Réalisé par Neil Jordan (A vif, Greta), le long-métrage prend place dans les années 1990 à San Francisco et raconte les aventures de Malloy, un jeune journaliste qui décroche un entretien avec Louis, un aristocrate un peu particulier. Entretien avec un vampire est devenu culte avec le temps, notamment grâce à son casting impressionnant composé entre autres de Tom Cruise, Brad Pitt, Christian Slater, Antonio Banderas et la toute jeune Kirsten Dunst.

Claudia (Kirsten Dunst) - Entretien avec un vampire ©Warner Bros

Adapté du roman éponyme d'Anne Rice sorti en 1976, Entretien avec un vampire est nommé à deux reprises aux Oscars. Côté box-office, l’œuvre est un succès avec plus de 223 millions de dollars de recettes (pour un budget de 60 millions de dollars).

Kirsten Dunst revient sur son audition

Lors d'une récente interview avec Entertainment Weekly, la comédienne Kirsten Dunst, actuellement à l'affiche de The Power of the Dog, est revenue sur son audition pour Entretien avec un vampire. Alors qu'elle auditionnait pour le rôle la jeune Claudia, elle se rappelle que Tom Cruise l'a beaucoup aidée à traverser cette expérience. Elle se rappelle que l'acteur, déjà expérimenté, lui avait suggéré de paraître encore plus jeune que son véritable âge (11 ans à l'époque de l'audition) :

J'étais la fille la plus grande à la dernière audition. Alors il m'a fait plier les jambes pour avoir l'air plus petite quand il est venu me chercher. J'avais l'impression qu'il se disait déjà : "J'aime bien cette gamine".

Entretien avec un vampire ©Warner Bros

Elle a continué son intervention en parlant un peu du tournage. Elle a confirmé que Brad Pitt et Tom Cruise, et plus largement le reste de la distribution, avaient fait en sorte d'alléger l’ambiance sur le tournage, par ailleurs assez sombre :

Ils m'ont traité si gentiment. J'étais une princesse sur ce plateau. L'obscurité était toujours contrebalancée par des blagues sur les pets de Brad.

Entretien avec un vampire avait notamment fait une certaine polémique concernant le baisé de fin, entre Brad Pitt, déjà un acteur d'âge mur et la jeune Kirsten Dunst, âgée de 11 ans. Mais visiblement, cette dernière n'a pas du tout été traumatisée par la séquence, ou plus largement le tournage.

Actuellement, AMC travaille sur un reboot du film sous la forme d'une série en 8 parties attendue pour 2022. Reste encore à savoir qui succédera à ce casting quatre étoiles...