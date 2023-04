Equalizer 3 : Denzel Washington détruit la mafia dans un premier trailer explosif

Cinq ans après "Equalizer 2", Denzel Washington reprend ses habits de justicier pour "Equalizer 3" et pour l'occasion va exercer ses talents pour la baston loin des États-Unis. Un premier trailer a été dévoilé, et le spectacle devrait être au rendez-vous.

Equalizer 3 se dévoile

Réalisé par Antoine Fuqua, Equalizer 3 arrivera dans nos salles le 30 août 2023, et les fans de Robert McCall (Denzel Washington) l'attendent pour plusieurs raisons. Cinq ans après les événements de Equalizer 2, c'est en Italie que le héros de la saga d'action va affronter de nouveaux et dangereux ennemis. Et, excusez du peu, il s'agira en effet de la mafia napolitaine. En effet, ayant pris sa retraite sur la côte italienne, Robert McCall pense y avoir trouvé la paix. Jusqu'à s'apercevoir que ses amis sont sous la coupe de mafieux. Le personnage, toujours incarné par un Denzel Washington déterminé, va sortir de sa retraite...

Equalizer 3 ©Sony Pictures

Denzel Washington retrouve Dakota Fanning

Une des attractions de ce nouvel opus Equalizer sera notamment les retrouvailles de Denzel Washington et Dakota Fanning, 19 ans après l'excellent Man on Fire de Tony Scott. Dans ce film d'action, le premier protégeait la seconde d'un terrifiant cartel. D'après les images de cette première bande-annonce, les deux vont de toute évidence s'associer pour casser des bouches et régler pas mal de comptes...

Explosions, fusillades, bagarres chronométrées et précision ultime des gestes, ce troisième opus de la saga réalisée par Antoine Fuqua a tout pour en être le sommet.