Equalizer 3 : une importante quantité de cocaïne saisie sur le tournage

Actuellement en production en Italie, le film "Equalizer 3" a connu une péripétie exotique. En effet, la police s'interrogeant sur le décès par crise cardiaque du responsable italien du catering du tournage de ce troisième opus, est intervenue pour une affaire de stupéfiants.

La production d'Equalizer 3 visitée par la police

C'est une publicité dont se serait probablement bien passée la production du troisième opus de la saga Equalizer, avec Denzel Washington dans le rôle principal et Antoine Fuqua à la réalisation. En effet, selon le journal italien Il Giornale, les carabiniers ont fait une descente dans l'hôtel de la côte amalfitaine occupé par l'équipe de catering du film Equalizer 3, qui se tourne actuellement en Italie. En cause, la découverte dans les vêtements du responsable du catering, décédé le dimanche 30 octobre 2022 d'une crise cardiaque, de plusieurs sachets contenant de la cocaïne. Une découverte assez conséquente pour que la police s'y intéresse de plus près...

Denzel Washington sur le tournage d'Equalizer 3 ©Cobra Team / BACKGRID

120 grammes de cocaïne et deux arrestations

Une fois arrivée à l'hôtel, la police italienne a saisi environ 120 grammes de cocaïne. Soit une quantité tout sauf négligeable. Elle a procédé à l'arrestation de deux employés de la société engagée pour assurer le catering pendant le tournage du film. Ces deux personnes ont interdiction de quitter leur hôtel. Et devront a priori répondre des délits de possession de stupéfiants avec intention de les distribuer. Un autre employé a aussi été trouvé en possession d'une petite quantité drogue et son permis de conduire lui a été retiré.

En plus d'une perquisition à cet hôtel, la police a aussi procédé à une perquisition dans la zone du port de la ville de Maiori où la production d'Equalizer 3 est installée. La société à laquelle appartiennent les employés impliqués dans cette histoire est une société italienne, contractée sur place. Ce qui devrait préserver les autres parties prenantes de la production de troisième opus d'Equalizer de conséquences fâcheuses.

Pour rappel, après Equalizer en 2014 et Equalizer 2 en 2018, Denzel Washington reprend son rôle de l'ancien Marine devenu justicier Robert McCall. Pour ce Equalizer 3, annoncé en France le 30 août 2023, il est entouré de Dakota Fanning, David Denman et Gaia Scodellaro. À noter que Denzel Washington et Dakota Fanning se retrouvent donc 18 ans après Man on Fire, le formidable film de Tony Scott dont ils étaient les têtes d'affiche.