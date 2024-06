Ce frère d'une superstar est l'acteur le plus crédité de l'histoire d'Hollywood

À 68 ans, il compte plus de 820 apparitions à des génériques de films et de séries. Bien moins populaire que sa petite soeur, Eric Roberts peut néanmoins s'enorgueillir d'être l'acteur le plus bosseur de l'histoire du cinéma américain.

Plus de 60 films par an

Il a débuté en 1974 à la télévision dans la série How to Survive a Marriage et au cinéma en 1978 dans Le Roi des gitans. Et au bout donc de 50 ans de carrière sur les écrans, Eric Roberts, acteur et frère de Julia Roberts, ne compte pas prendre sa retraite. Pour donner un exemple de combien il est obsédé par son métier d'acteur et loin d'y mettre un terme, il a établi un record en 2023 en étant crédité dans pas moins de 65 productions. Il devrait battre ce record en 2024, avec à ce jour déjà plus de 60 crédits selon IMDB.

Salvatore Maroni (Eric Roberts) - The Dark Knight ©Warner Bros.

Cette boulimie de projets a débuté une fois sa popularité définitivement acquise après Runaway Train, film pour lequel il est nommé au Golden Globe et à l'Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle en 1986. Il tourne alors plusieurs films et productions télévisées par année, et c'est au milieu des années 2000 que sa présence sur les écrans prend des proportions gargantuesques. Dans les années 2010 et 2020, ce sont alors des dizaines d'apparitions différentes chaque année. Longs-métrages et courts-métrages de cinéma, films d'étudiants, clips... Eric Roberts est partout.

Un ratio quantité/qualité compliqué

Le chiffrage donne le vertige et, avec 821 crédits d'acteur à ce jour, Eric Roberts est donc l'acteur de langue anglaise le plus crédité de l'histoire (exception faite des acteurs "voix" et évidemment de celles et ceux travaillant dans le cinéma pornographique).

Plus le temps passe et plus sa filmographie s'allonge, plus les films notables d'Eric Roberts se raréfient. Il y a eu les films de sa révélation comme Le Roi des gitans et Runaway Train, des incursions chez de prestigieux cinéastes avec notamment The Dark Knight, Inherent Vice et Babylon, un rôle chez Quentin Dupieux dans Wrong Cops... Et, évidemment, à côté de ça, un gigantesque volume de séries B anecdotiques et de DTV qui rayent les rétines. Fait notable : il n'a tourné que dans une seule production avec sa superstar de soeur Julia Roberts, en 1989 dans le western La Voie du sang.

Il déclarait en novembre 2022 à The Hollywood Reporter :