Erin Brockovich a 20 ans : découvrez trois secrets sur le film avec Julia Roberts

Il y a 20 ans, Steven Soderbergh sortait "Erin Brockovich, seule contre tous", et Julia Roberts marquait les esprits dans un rôle qui lui vaudra l’Oscar de la meilleure actrice. Pour l’occasion, nous vous proposons de découvrir trois anecdotes sur le long-métrage.

Julia Roberts face une grande entreprise dans Erin Brockovich

Fidèlement basé sur une histoire vraie, Erin Brockovich, seule contre tous raconte le combat d’une mère seule de trois enfants contre une grosse société. En difficulté financière, la jeune femme subit un accident de voiture avant de perdre son procès contre le responsable. Elle se retrouve alors dans l’obligation de trouver rapidement un travail pour couvrir ses frais médicaux et de justice. Furieuse contre son avocat, Erin parvient alors à le persuader de l’employer dans son cabinet en tant qu’archiviste malgré son manque de formation en droit. Alors qu’elle a du mal à se faire accepter par ses collègues à cause de son allure et son franc-parler, la jeune femme va bientôt découvrir une affaire louche et mener sa propre enquête…

Erin Brockovich sorti en 2000 marque la première d’une longue collaboration entre Steven Soderbergh, son réalisateur, et Julia Roberts, qui y tient le rôle principal. Elle y donne la réplique à Albert Finney, qui y joue Ed Masry, l’avocat qui l’emploie. L’interprétation de l’actrice lui avait valu une pluie de récompenses, dont l’Oscar de la meilleure actrice.

L’histoire de la mère de trois enfants qui a osé se mesurer à une grosse société a fasciné bon nombre de personnes tout au long des années. La vie d’Erin Brockovich sera d’ailleurs au centre d’une nouvelle série produite par ABC dans laquelle Katey Sagal succèdera à Julia Roberts dans le rôle titre. Intitulée Rebel, elle est attendue pour 2021, sans que l’on sache exactement quand pour le moment. En attendant, de l’implication de la véritable Erin Brockovich à la précision du film, voici trois secrets sur le long-métrage de Soderbergh.

La véritable Erin Brockovich apparaît dans le film

Alors que le film raconte son combat contre la société Pacific Gas and Electric Company, la véritable Erin Brockovich y fait un caméo. Dans la scène dans laquelle Julia Roberts va au restaurant avec ses enfants, on peut voir la véritable Brockovich y jouer la serveuse qui s’occupe de sa commande. Le clin d’œil est d’ailleurs accentué dans le film, puisqu’on peut lire sur son badge le nom de Julia, en référence au prénom de l’actrice qui la joue dans le film.

Et l’ancienne archiviste du cabinet d’avocats n’est pas la seule à faire une rapide apparition dans le long-métrage de Soderbergh. Ed Masry, son ancien employeur, peut aussi être vu dans la même scène, puisqu’il joue un autre client du restaurant. Il se trouve en arrière-plan, derrière Roberts, qui tient un bébé sur ses genoux. On peut aussi noter que LeRoy A. Simmons, le juge en charge de la véritable affaire, fait aussi un caméo dans le film, puisqu’il y tient son propre rôle.

Vrai à environ 98%

« À quel point est-ce que ce film est vrai ? » est la question que la plupart des gens se posent après avoir vu un film basé sur des faits réels. Les libertés que peuvent prendre les scénaristes avec une histoire réelle pour rendre un long-métrage plus « hollywoodien » sont parfois assez larges. Mais selon la véritable Erin Brockovich, ce n’est pas le cas du long-métrage de Soderbergh. En 2008, au cours d’une interview pour CNBC, elle avait insisté sur la précision de l’intrigue :

Les gens me demandent tout le temps, est-ce que le film est vrai et précis ? OUI, le film était vrai et probablement précis à 98%. Ils n’ont pris que très peu de libertés créatives.

Erin Brockovich a proposé un verre d’eau contaminé à l’équipe de PG&E en plein procès

Parmi les rares détails à avoir été légèrement modifiés, l’une des scènes les plus iconiques du film, dans laquelle la mère de trois enfants donne à boire à l’équipe de PG&E de l’eau contaminée par l’entreprise lors de leur rencontre, ne s’est pas exactement déroulé de la même manière. Mais alors que dans la plupart des cas, les scénaristes de long-métrages racontant des histoires vraies tendent à dramatiser de tels événements, Susannah Grant, qui a écrit le film de Soderbergh, l’a cette fois légèrement minimisé.

Au cours d’une interview pour le Los Angeles Times, Michael Samberg, l’un des producteurs d’Erin Brockovich, seule contre tous, a ainsi expliqué : « En réalité, c’est arrivé à un procès, ce qui est une histoire encore meilleure, mais nous n’avons montré aucun des moments des procès. » Si la scène exacte n’est donc pas présente dans le film, on peut facilement imaginer le personnage joué par Roberts, apparemment très proche de la véritable Brockovich, oser cela au tribunal.