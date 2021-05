Escape Game 2 : le jeu reprend dans la première bande-annonce

Après un premier épisode pas désagréable, "Escape Game 2" va vous vacciner une deuxième fois contre les salles d'évasion. Ce second épisode, toujours porté par Taylor Russell et Logan Miller, se dévoile dans une bande-annonce.

Escape Game 2 : une nouvelle partie commence cet été

Petite production à 9 millions d'euros, le premier Escape Game a bien fonctionné au box-office en récoltant 155 millions de dollars à travers le monde. Un succès suffisant pour qu'une suite soit rapidement mise en chantier. Nous aurions pu la découvrir beaucoup plus tôt si la crise sanitaire n'avait pas eu lieu. D'abord prévu pour 2022, ce second volet sous-titré Tournament of Champions a finalement été avancé au 11 août prochain. C'est donc cet été que l'on retrouvera les personnages campés par Taylor Russell et Logan Miller. Après avoir survécu à des péripéties haletantes dans le précédent film, ils vont encore mettre leur vie en péril dans cette suite qui entend bien faire plus fort.

Puisqu'il n'y a pas de raison de changer, Adam Robitel est de retour derrière la caméra et le concept reste très semblable à celui que l'on connaît. Nos deux héros vont encore être piégés dans des salles d'escape game avec d'autres personnages. Ils vont tous comprendre qu'ils sont des précédents champions et qu'une tente sera primordiale pour survivre. Outre les deux têtes d'affiche, Holland Roden, Isabelle Fuhrman, Thomas Cocquerel, Indya Moore et Carlito Olivero complètent le casting principal.

Escape Game 2 ©Sony Pictures France

La bande-annonce est là

Sony a dévoilé une première bande-annonce qui présente un large éventail de pièges. Pour ceux qui cherchent du gore et des sensations très fortes, c'est évidemment vers la franchise Saw qu'il faut davantage se tourner avec Spirale. Mais si vous cherchez un divertissement plus orienté vers le grand public, Escape Game 2 risque d'être pour vous.

Le précédent opus possède un bon petit capital sympathie, sans bousculer le sous-genre qu'est le survival. À en juger par la bande-annonce, ce que va proposer le film risque d'être suffisant pour fonctionner cet été dans les salles. L'avantage du concept d'Escape Game est qu'il peut être décliné à foison. Nous sommes prêts à parier qu'un bon score au box-office peut déboucher sur un troisième épisode.