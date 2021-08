Escape Game 2 : y aura-t-il un troisième film ? Le réalisateur Adam Robitel nous répond

Sorti sur les écrans français en février 2019, Escape Game réalisé par Adam Robitel avait réalisé un très beau parcours au box-office. En effet, pour un budget de seulement 9 millions de dollars, le film en avait rapporté plus de 155 millions à travers le monde. Un pari très lucratif, dans la veine des productions Blumhouse, qui a inévitablement entraîné une suite. Baptisé Escape Game 2 : le monde est un piège, le long-métrage est en salles depuis le 11 août dernier.

Toujours mis en scène par Adam Robitel, le film suit six personnes qui se retrouvent involontairement enfermées dans une nouvelle succession d'escape games. Ils découvrent peu à peu leurs points communs qui peuvent leur permettre de survivre et se rendent compte qu'ils ont déjà tous joué à ce jeu auparavant.

La recette est la même que dans le film original, sauf que l'univers s'agrandit, et que les pièges s'avèrent beaucoup plus diaboliques.

Il y a quelques semaines, nous avons pu échanger avec le réalisateur du film Adam Robitel. Confortablement installé chez lui dans le New Hampshire, il nous a confié que sa passion pour les films d'horreur lui venait de sa grand-mère :

J'ai grandi en écoutant ses histoires de fantômes. Je me rappelle que je ramenais des copains à la maison, et elle nous racontait ses histoires flippantes. Je me souviens avoir vu mes amis terrifiés en les écoutant, et avoir compris le pouvoir immense de la narration. J'adore ça, pouvoir manipuler une histoire pour faire peur aux gens. Et avec les films d'horreur, on peut jouer avec tout ce que le cinéma nous offre, comme le son, les lumières, pour faire peur. J'adore ça.