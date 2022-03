Escape Game : retour sur le drame survenu en Pologne qui fait tristement écho au film

Dans "Escape Game", six inconnus acceptent de participer à un jeu pensé par une mystérieuse société, inconscients que la partie pourra s'avérer mortelle. En 2019, la sortie du film est annulée en Pologne après un terrible accident survenu quelques jours avant la date prévue.

Escape Game : des énigmes meurtrières

Après L'Étrange cas Deborah Logan et Insidious : la dernière clé, le réalisateur Adam Robitel descend d'un cran dans la terreur mais reste dans le registre horrifique avec Escape Game. Dans la lignée de The Game et Cube, le long-métrage sorti en 2019 joue avec les nerfs des spectateurs en enfermant ses personnages dans un piège mortel.

Escape Game ©Sony Pictures Entertainment France

À la suite d'une introduction tendue durant laquelle l'une des victimes voit les murs d'une pièce se rapprocher dangereusement, le film retourne au point de départ de la partie. À Chicago, six personnes reçoivent chacune un étrange cube noir. En réussissant à l'ouvrir, elles accèdent à une invitation leur permettant de participer à un escape game révolutionnaire pensé par la mystérieuse société Minos. Le gagnant remportera la jolie somme de 10 000 dollars.

Une fois sur place, le petit groupe découvre dès la salle d'accueil qu'il doit redoubler d'ingéniosité pour franchir les différents niveaux du jeu, et surtout rester en vie. Taylor Russell, Logan Miller, Deborah Ann Woll, Tyler Labine, Nik Dodani et Jay Ellis incarnent les malchanceux choisis par Minos dans ce succès surprise. Tourné pour un budget estimé à 9 millions de dollars, Escape Game en rapporte plus de 155 à travers le monde. Après ce carton inattendu, Adam Robitel dévoile une nouvelle partie meurtrière en 2021 avec Escape Game 2 : Le monde est un piège.

Un terrible accident survenu en Pologne

Le 4 janvier 2019, à quelques jours de la sortie du film, cinq adolescentes meurent brûlées vives pendant qu'elles participent à un escape game dans la ville de Koszalin, en Pologne, pour célébrer un anniversaire. Aux alentours de 17 heures, les victimes se retrouvent prises au piège, bloquées dans la pièce où elles jouent, alors qu'un incendie vient de se déclarer.

Selon les informations dévoilées par Franceinfo, le superviseur des lieux ne peut pas déverrouiller la salle dans laquelle elles se trouvent en raison du feu. D'après le rapport d'autopsie, les amies auraient succombé à une intoxication au monoxyde de carbone. Un employé de la structure âgé de 25 ans est par ailleurs admis à l'hôpital pour des brûlures. Les autorités inculpent l'un des propriétaires pour homicide involontaire et manquement délibéré à la sécurité incendie. Sud Ouest relate qu'il n'aurait pas mis en place un système de chauffage adéquat, ainsi que les issues de secours nécessaires.

Après ce terrible accident, le ministère de l'Intérieur polonais ordonne aux pompiers de vérifier les centaines d'escape game du pays. Deux jours après le drame, le 6 janvier 2019, The Guardian rapporte que 13 établissements où les normes de sécurité n'étaient pas respectées ont été fermés. Faisant tristement écho à la situation et attendu dans les salles obscures moins d'une semaine plus tard en Pologne, le 11 janvier, le film ne sort pas au cinéma dans le pays. Il est distribué quatre mois plus tard en DVD, Blu-Ray et VOD.